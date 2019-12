Gara spumeggiante al "Via del Mare", tra Lecce e Genoa, nel lunch match della 15esima giornata di Serie A: rossoblù avanti di due gol nel primo tempo grazie a una perla di Pandev e a un calcio di rigore trasformato da Criscito. La band di Liverani, però, rimonta nella ripresa grazie ai subentrati Falco e Tabanelli con la formazione di Thiago Motta rimasta in 9 per le espulsioni di Agudelo e dello stesso Pandev. Finisce 2-2 la sfida salvezza: Lecce che sale a 15 punti. Il Genoa resta terzultimo in attesa di SPAL-Brescia, portandosi a quota 11.

Lecce-Genoa, Serie A 2019-2020: Goran Pandev (Genoa), inseguito da Marco Calderoni (Lecce) (Getty Images)Getty Images

Il tabellino

LECCE-GENOA 2-2

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Majer (46' Tabanelli), Tachtsidis, Petriccione; Shakhov (59' Farias); Babacar (51' Falco), La Mantia. All.: Liverani.

Genoa (3-4-2-1): Radu; Romero, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Schöne (63' Cassata), Sturaro, Pajac (93' Ankersen); Pandev, Agudelo; Pinamonti (83' Favilli). All.: Thiago Motta.

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze.

Gol: 31' Pandev (G), 45'+5 rig. Criscito (G), 60' Falco (L), 70' Tabanelli (L).

Assist: Petriccione (L, 1-2), Falco (L, 2-2).

Note - Recupero: 4+3. Espulsi: 69' Agudelo (G) per doppia ammonizione, 77' Pandev (G) per doppia ammonizione. Ammoniti: Pajac, La Mantia, Lucioni, Tachtsidis, Petriccione, Criscito, Tabanelli.

La cronaca della partita in 16 momenti chiave

4' - PANDEV! Colpo di testa in tuffo su cross dalla sinsìistra di Pajac: Gabriel riesce a impossessarsi della sfera.

11' - COLPO DI TESTA SOTTOPORTA DI BABACAR! L'ex Fiorentina non riesce a imprimere la giusta forza alla sfera sul cross dalla destra di Majer: Radu neutralizza.

31' - GOL DEL GENOA CON PANDEV! L'attaccante macedone, da 35 metri, realizza un pallonetto con Gabriel fuori dai pali dopo un rinvio errato: 1-0 Genoa e rete eccezionale dell'ex Lazio e Inter, un'autentica perla!

L'esultanza del Genoa a Lecce - Serie A 2019-2020Imago

43' - LA MANTIA DAL LIMITE! Palla che sfiora l'esterno della rete: il Lecce ci prova con l'eroe di Firenze.

45'+5 - GOL DEL GENOA CON CRISCITO SU CALCIO DI RIGORE! Penalty assegnato per via di un rovinoso tackle in area di Lucioni ai danni del solito Pandev: dal dischetto, Criscito batte angolatissimo col mancino e fa 0-2!

Il rigore di Domenico Criscito in Lecce-Genoa - Serie A 2019-2020Getty Images

58' - OCCASIONE DEL TRIS GETTATA AL VENTO DAL GENOA! Pandev manda Agudelo a tu per tu con Gabriel, abile a restare in piedi e a respingere la conclusione del giovane trequartista rossoblù, che manca il possibile 0-3.

59' - LIVERANI SI GIOCA TUTTI E 3 I CAMBI A INIZIO RIPRESA! All'intervallo, fuori Majer e dentro Tabanelli a metà campo; al 51', in attacco, uno spento Babacar viene sostituito da Falco, mentre al 59' Shakhov lascia spazio a Farias. Scelte che ripagheranno con gli interessi...

60' - GOL DEL LECCE CON FALCO! Un gol meraviglioso: Falco, dopo aver scambiato con Petriccione dalla bandierina, estrae dal proprio cilindro un sinistro a giro potentissimo, con pallone che va a insaccarsi all'angolino. E' 1-2 e gara riaperta al "Via del Mare"!

Filippo Falco in Lecce-Genoa - Serie A 2019-2020Getty Images

68' - STURARO! Potente destro a giro su calcio di punizione: la palla sfiora il primo palo.

69' - ESPULSO AGUDELO! Secondo giallo per il giovane trequartista, che sgambetta ingenuamente Calderoni in un fallo in attacco decisamente evitabile: Genoa in dieci.

70' - GOL DEL LECCE CON TABANELLI! Un altro subentrato segna il gol del pareggio. Colpo di testa vincente su cross a giro, col mancino, da parte di Falco: Radu riesce solo a toccare il pallone che si insacca. E' 2-2 col Lecce in superiorità numerica!

Andrea Tabanelli e Filippo Falco in Lecce-Genoa - Serie A 2019-2020Getty Images

77' - GENOA IN 9 UOMINI! Pandev sgambetta Tachtsidis nella trequarti rossoblù e si becca il secondo giallo: incredibile al "Via del Mare"!

84' - TRIPLA OCCASIONE PER IL LECCE! Prima La Mantia manca il pallone crossa to da Rispoli in area piccola, poi il tiro di Tachtsidis viene ribattuto. Infine, il sinistro a giro di Falco esce di poco alla destra di Radu.

88' - PETRICCIONE! Destro dalla distanza insidiosissimo, respinto a terra da Radu.

89' - SFORBICIATA DI FARIAS! Bel tentativo sulla palla alzatagli da Tachtsidis: tiro alto di poco.

90'+2 - LA MANTIA SVETTA IN AREA! Palla di poco alta sul bel cross dalla mancina di Tachtsidis.

MVP

Falco. Cambia il volto del suo Lecce apportando grinta e qualità sin dai primi istanti dal suo ingresso in campo. E' lui il grande protagonista della rimonta salentina con un sinistro a giro imparabile e il cross vincente per Tabanelli, altro subentrato.

Fantacalcio

Promosso: Tabanelli. Insieme a Tachtsidis e Petriccione, dà una marcia in più al centrocampo giallorosso. Entrato in scena subito dopo l'intervallo, insacca di testa il preciso assist di Falco al minuto 70': si tratta del suo primo gol in Serie A.

Bocciato: Agudelo. Manca clamorosamente il gol del possibile tris genoano, prima di farsi ingenuamente espellere per uno stupido fallo in attacco commesso su Calderoni. Il govane trequartista colombiano paga l'inesperienza.

Il momento social