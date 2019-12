Lecce-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Shakhov; Babacar, La Mantia. All. Liverani

Squalificati: Lapadula, Rossettini

Indisponibili: Dumancic, Farias, Mancosu, Meccariello

GENOA (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Romero, Criscito, Pajac; Cassata, Schone, Sturaro; Pandev, Agudelo; Pinamonti. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kouamé, Lerager, Zapata

Statistiche OPTA

L'unico successo del Lecce contro il Genoa in Serie A è arrivato nel 1990: completano il bilancio sette vittorie rossoblù e quattro pareggi.

Il Lecce ha mancato l'appuntamento con il gol in cinque delle sei sfide di Serie A disputate nel girone d'andata contro il Genoa - una sola rete realizzata dai pugliesi nel parziale (nella sconfitta per 1-3 del dicembre 2010).

Questa è appena la seconda volta in questo campionato in cui il Lecce affronta una squadra in posizione più bassa in classifica a inizio giornata: anche nella scorsa occasione è stata contro una formazione ligure, 1-1 a ottobre contro la Sampdoria.

Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare casalinghe di Serie A, con tre pareggi: solo una volta nella sua storia ha impattato quattro match interni consecutivi nel massimo campionato, nell’aprile 1998, con Nedo Sonetti in panchina.

Per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, il Genoa non riesce a superare quota 10 punti nelle prime 14 gare stagionali in Serie A: nella precedente occasione, nel 2017/18, chiuse poi il campionato in 12ª posizione.

Solo il Brescia (uno) ha ottenuto meno punti in casa del Lecce (tre) in questa Serie A, mentre solo la SPAL (uno) ne ha raccolti meno del Genoa (tre) in trasferta.

Il Lecce è la squadra che ha mandato in gol più giocatori italiani differenti (sei) in questo campionato.

Il Lecce è la squadra che ha subito più gol su azione in questo campionato (21), mentre nessuna ne ha incassati più del Genoa su palla inattiva (12, come il Brescia).

Khouma Babacar ha segnato il suo primo gol in Serie A nel marzo 2010, contro il Genoa. L’attaccante del Lecce ha realizzato complessivamente tre reti in cinque incontri casalinghi di campionato contro i rossoblù.

Il Lecce è la squadra contro cui l’attaccante del Genoa Goran Pandev ha giocato più incontri (10) senza segnare in Serie A.