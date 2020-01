Inattesa frenata dell'Inter che al Via del Mare non va oltre l'1-1 contro un Lecce ben messo in campo e attento dietro. Primo tempo molto vivace con un palo clamoroso di Brozovic, un gol annullato a Lukaku per fallo su Gabriel e un rigore prima assegnato da Giacomelli al Lecce e poi tolto dopo il check al VAR. L'Inter trova il vantaggio al 71' con un'incornata di Bastoni (in campo da 3 minuti) su cross dalla sinistra di Biraghi, ma la risposta del Lecce è immediata e arriva al minuto 77 con Mancosu che, su traversone basso di Majer, brucia lo stesso Bastoni e trafigge Handanovic con un piatto destro al volo. Assalto finale dei nerazzurri, ma la difesa giallorossa non corre altri grossi rischi.

Il tabellino

Lecce-Inter 1-1

Lecce (3-5-2): Gabriel; Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Rispoli (76' Falco), Deiola, Petriccione, Mancosu (83' Meccariello), Donati; Babacar, Lapadula (62' Majer). All.: Liverani.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin (68' Bastoni), De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic (82' Borja Valero), Sensi (82' Sanchez), Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste.

Gol: 71' Bastoni (I), 77' Mancosu (L).

Assist: Biraghi (I, 0-1), Majer (L, 1-1).

Ammoniti: Candreva, Borja Valero (I), Donati (L).

Note - Recupero 4'+4'.

La cronaca in 9 momenti chiave

3' LUKAKU SFIORA IL PALO! Sponda di Lautaro per il belga che carica il sinistro dal limite: rasoiata potentissima che finisce sul fondo di un niente. Che partenza dell'Inter!

7' MANCOSU SI DIVORA L'1-0! Ripartenza del Lecce con Rispoli che va via sulla destra, palla a centro area per Babacar che non ci arriva in tuffo di testa. Sul secondo palo arriva Mancosu che, tutto solo, calcia incredibilmente a lato. Occasione colossale per la formazione di Liverani!

19' GOL ANNULLATO A LUKAKU! Cross di Biraghi dalla sinistra, Gabriel esce e si scontra con l'attaccante dell'Inter, che raccoglie il pallone e insacca col sinistro. Giacomelli interviene e concede calcio di punizione al Lecce.

29' PALO CLAMOROSO DI BROZOVIC! Il croato triangola con Lukaku e lascia partire un gran destro a giro dal limite dell'area: Gabriel immobile e pallone che si stampa sul palo alla sua sinistra. Inter a un passo dal vantaggio!

31' ANCORA BROZOVIC! Lautaro in area tocca per Brozovic, sinistro secco respinto da Gabriel. Ancora il croato sulla ribattuta: colpo di testa e nuovo intervento di Gabriel che blocca con sicurezza.

47' pt. GIACOMELLI PRIMA CONCEDE E POI CANCELLA UN RIGORE AL LECCE! Cross di Donati dalla sinistra, sponda di testa di Babacar e pallone che rimbalza sulla mano destra di Sensi. Giacomelli indica il dischetto, poi rivede l'azione al monito del VAR e cambia idea.

71' GOL DELL'INTER! BASTONI! Cross dalla sinistra di Biraghi, Bastoni anticipa Deiola e trafigge Gabriel con un colpo di testa che si insacca nell'angolino basso. Si sblocca il risultato al Via del Mare.

77' GOL DEL LECCE! MANCOSU! Azione d'attacco insistita dei salentini: cross di Majer dalla sinistra, Mancosu anticipa nettamente Bastoni e batte Handanovic con una deviazione al volo di piatto destro da due passi.

81' PALO DI FALCO! Sinistro a giro su punizione, Handanovic vola ma non ci arriva: il pallone scheggia il palo alla desta del portiere sloveno, poco sotto l'incrocio, e finisce sul fondo.