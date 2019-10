Lecce-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Chiellini, Pjaca, De Sciglio, Douglas Costa, Ramsey

Statistiche Opta

La Juventus ha perso solo due delle 17 sfide contro il Lecce in Serie A nel XXI secolo: completano il parziale 10 successi e cinque pareggi.

Il Lecce ha vinto tre delle 15 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (3N, 9P): tra le quattro squadre affrontate almeno 15 volte in casa (Roma, Milan, Inter e Juventus) contro nessuna ha una percentuale di successi più alta (20%).

Il Lecce ha ottenuto tutti i suoi sette punti in questo campionato in trasferta: solo l’Atalanta (nove punti) ha una differenza più ampia di punti raccolti fuori casa rispetto a quelli ottenuti in casa (sette i salentini, appunto).

Il Lecce ha perso tutte le ultime sei partite casalinghe in Serie A: solo una volta ha fatto peggio nel massimo campionato (otto sconfitte di fila tra il 1994 e il 1997).

Escludendo 2004/05 e 2005/06, questa è la quarta volta che la Juventus raccoglie almeno 22 punti nelle prime otto giornate di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (nelle precedenti tre ha sempre vinto lo Scudetto, 2012/13, 2014/15 e 2018/19).

La Juventus è imbattuta nelle ultime quattro trasferte di campionato (3V, 1N), dopo aver perso tre delle precedenti quattro (1N).

Il Lecce ha segnato tutti i suoi ultimi cinque gol in campionato nei secondi tempi, tre di questi sono stati realizzati da difensori.

La Juventus ha un possesso palla medio del 58% in questo campionato, il più alto dalla stagione 2011/12 per i bianconeri (62%).

Marco Calderoni del Lecce è l’unico difensore dei top-5 campionati europei 2019/20 ad aver realizzato almeno due reti da fuori area su azione.

Il primo gol in Serie A del centrocampista della Juventus Miralem Pjanic è stato proprio contro il Lecce, nel novembre 2011: il bosniaco ha partecipato ad almeno a una rete in tutte le ultime quattro presenze in campionato (tre reti e un assist), è da ottobre 2015 che non arriva a cinque gare di fila.