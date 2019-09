Esame superato, in barba alle preoccupazioni di tutti coloro che – a torto o a ragione – si sarebbero attesi un calo mentale dopo il brillante successo sul Liverpool. E invece no: il Napoli, nonostante un ampio turnover e dopo un avvio ballerino, mantiene salda la concentrazione ed espugna il Via del Mare di Lecce, imponendosi con un 4-1 che lo mantiene nel gruppo di testa dietro l'Inter capolista. Una vittoria ottenuta grazie a un crescendo da grande squadra, dopo un inizio che pareva confermare i timori azzurri della vigilia: Napoli spaesato e impreciso, Lecce sbarazzino e pericoloso in ripartenza. Poi, l'uno-due Llorente-Insigne a scacciare ogni paura rispettando in pieno il pronostico. E nella ripresa, altre due reti a suggellare la vittoria. Se il Lecce torna sulla terra dopo il colpaccio di Torino, Koulibaly e compagni si issano così in terza posizione e ancora maledicono l'incredibile autorete del senegalese in casa della Juventus. L'unica macchia di un inizio di stagione fin qui immacolato.

Il tabellino

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (70' Benzar), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis (46' Petriccione), Tabanelli; Mancosu; Falco (65' Lapadula), Farias. All. Liverani

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Elmas (dal 74' Callejon), Zielinski, Insigne; Milik (73' Lozano), Llorente (87' Luperto). All. Ancelotti

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì

Gol: 28' Llorente (N), 39' rig. Insigne (N), 52' Fabian Ruiz (N), 61' rig. Mancosu (L), 82' Llorente (N)

Assist: Insigne (N, 0-3)

Ammoniti: Ghoulam, Gabriel, Tabanelli

Note: -

La cronaca in 9 momenti chiave

23' – Insigne entra in area da sinistra, punta Rispoli, rientra sul destro e fa partire un tiro sul primo palo che Gabriel deve appoggiare in angolo.

24' – Altro grande intervento di Gabriel, che dall'angolo successivo calciato da Ghoulam dice di no a un colpo di testa ben indirizzato da Llorente.

28' – GOL DEL NAPOLI. Zielinski in area per Milik, sinistro ribattuto che diventa un assist per Llorente, freddissimo nel superare Gabriel da due passi. 0-1.

39' – GOL DEL NAPOLI. Piccinini assegna al Napoli – dopo aver controllato il replay a bordo campo – un rigore per mani in area di Tachtsidis: Insigne batte, Gabriel para, ma il penalty viene ripetuto in quanto il portiere brasiliano ha staccato entrambi i piedi in anticipo dalla linea e, sulla seconda esecuzione, il capitano azzurro non sbaglia.

51' – Punizione di Falco per Lucioni, che stacca benissimo di testa e, con Ospina immobile, manda il pallone sulla parte alta della traversa.

52' – GOL DEL NAPOLI. Insigne lancia in contropiede Fabian Ruiz, che rientra sul sinistro e fa partire un fulmine mancino imparabile per Gabriel. 0-3.

61' – GOL DEL LECCE. Altro rigore, questa volta per i pugliesi, per un fallo di Ospina su Farias: dal dischetto va Mancosu, che spiazza il colombiano.

82' – GOL DEL NAPOLI. Ghoulam tocca in area per Insigne, sinistro respinto da Gabriel e tap-in facile facile da un metro di Llorente. 1-4

85' – Palo del Lecce: stop di petto e sinistro al volo di Tabanelli, con Ospina che devia miracolosamente contro il legno.

MVP

Llorente. Un gol al Liverpool, altri due oggi. La riserva di lusso, quando viene schierata, sa sempre come ripagare la fiducia. Letale davanti alla porta, sempre più a proprio agio con i nuovi compagni.

Fantacalcio

Promosso – Insigne. Un gol e un assist: manna per chiunque ce l'abbia in squadra. Torna a dimostrare brillantezza dopo la prestazione non indimenticabile col Liverpool.

Bocciato – Tachtsidis. Pochi palloni toccati, tanta corsa a vuoto, un mani in area (più ammonizione) che regala un rigore al Napoli. Male.

