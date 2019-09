Lecce-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Falco; Farias, Lapadula. All. Liverani

Indisponibili: Meccariello, Dell'Orco

Squalificati:

Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Llorente, Lozano. All. Ancelotti

Indisponibili: Tonelli

Squalificati:

Statistiche Opta

Nelle otto sfide di Serie A disputate nel XXI secolo contro il Lecce, il Napoli ha subito una sola sconfitta: completano quattro successi e tre pareggi.

Il Lecce ha perso le ultime due partite di campionato disputate contro il Napoli: tante sconfitte quante quelle incassate dai pugliesi nelle precedenti otto (3V, 3N).

Tre dei quattro successi del Lecce contro il Napoli in Serie A sono arrivati in gare interne: completano il bilancio in casa dei salentini cinque pareggi e due successi partenopei.

Il Lecce, vittorioso nell’ultimo turno a Torino, non infila due successi consecutivi in Serie A da aprile 2012: nella loro storia nel massimo campionato, i salentini non sono mai riusciti a vincere due partite di fila nelle prime quattro giornate disputate.

Il Lecce ha perso la prima partita casalinga di questo campionato: la squadra salentina ha iniziato l’ultimo torneo disputato in Serie A (2011/12) con quattro sconfitte interne.

Il Napoli ha segnato nove gol nelle prime tre partite di questo campionato: in Serie A, i partenopei hanno fatto meglio solo nel 1931/32 (10) e nel 1953/54 (11).

Nelle ultime 10 trasferte del Napoli in Serie A, si sono sempre segnati almeno due reti: 42 reti nel parziale, lo stesso numero di gol realizzati nelle precedenti 21 gare esterne dei partenopei.

Il Lecce ha effettuato 51 tiri finora (sei in meno del Napoli): soltanto cinque squadre hanno fatto meglio nei primi tre turni. Le altre due neopromosse, Brescia e Verona, sono rispettivamente ultima e penultima come numero di conclusioni tentate.

L’attaccante del Lecce, Diego Farias, ha segnato quattro gol contro il Napoli in Serie A, la sua vittima preferita nel massimo campionato: ai partenopei, il giocatore dei salentini ha rifilato la sua prima doppietta, nel novembre 2014.

Dries Mertens ha segnato 113 gol con il Napoli, portandosi a soltanto due reti di distanza da Diego Armando Maradona, attualmente al secondo posto tra i migliori marcatori partenopei (tutte le competizioni).