La Roma si lascia alle spalle lo 0-2 subito contro l’Atalanta grazie a una vittoria tanto pesante quanto sofferta. La velocità di manovra e il gioco della squadra di Fonseca non sono ancora all’altezza, ma un buon inizio di ripresa vale l’intera posta. È il solito Dzeko a risolvere la sfida su assist di Mkhitaryan, a sua volta innescato da Kluivert. Kolarov fallisce il colpo del ko, ma il merito è soprattutto di Gabriel che si esalta sul rigore calciato dal serbo. Il Lecce non demerita e perde di misura tra gli applausi del Via del Mare. La direzione di Abisso genera polemiche, in particolare per un fallo di mano di Lucioni in avvio di match, non rilevato dall’arbitro siciliano.

Il tabellino

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis (63’ Imbula), Majer; Mancosu (52’ Shakhov); Falco, Babacar (76’ La Mantia). All. Liverani

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (78’ Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini (70’ Zaniolo), Mkhitaryan (87’ Cristante); Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Rosario Abisso della Sezione di Palermo

Gol: 56’ Dzeko (R)

Assist: Mkhitaryan

Ammoniti: Pellegrini, Mkhitaryan, Smalling, Lucioni, Rispoli, Cristante

Note: all’80’ Gabriel para un rigore a Kolarov

Il momento social

Rosario Abisso nel ciclone: altre polemiche in materia di falli di mano...

MVP

Edin Dzeko . È sempre lui l’uomo della provvidenza. Di testa schiaccia il pallone del gol partita e si procura anche il rigore del possibile 0-2. Il bosniaco è la certezza di questo inizio di stagione per Fonseca, le sue reti (a Bologna aveva siglato l'1-2 in extremis) valgono oro.

Fantacalcio

Promosso – Gabriel. Il guizzo sul rigore calciato da Kolarov è da portiere di razza. I fantallenatori, dopo il gol incassato, possono consolarsi con questa prodezza. Tiene a galla il Lecce fino alla fine.

Bocciato – Aleksandar Kolarov. Lo specialista questa volta fallisce dal dischetto. Non calcia male, ma “un rigore perfetto non si para” recita un antico motto. Pericoloso sui piazzati, paga dazio sul più bello.