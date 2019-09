Lecce-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Indisponibili: Tachtsidis

Squalificati: –

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Zappacosta, Under, Perotti, Cetin, Spinazzola

Squalificati: –

Statistiche Opta

La Roma ha perso solo due delle 30 sfide di Serie A contro il Lecce (20V, 8N), trovando una delle due sconfitte proprio nell'incrocio più recente, 2-4 nell'aprile 2012.

Nell'ultima gara contro la Roma al Via del Mare in Serie A, il Lecce ha trovato il suo primo successo interno con i giallorossi: in precedenza otto sconfitte e sei pareggi.

La Roma ha perso solo una delle ultime 23 trasferte in Puglia in Serie A, con 14 successi e otto pareggi nel bilancio.

Il Lecce ha perso le prime due partite casalinghe di questo campionato: già in due occasioni i salentini hanno perso le prime tre gare interne (nel 2011/12 e nel 1997/98).

Sconfitta per 0-2 contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato per la Roma: i giallorossi non restano a secco di gol per due gare di fila nella competizione da aprile 2018.

La Roma è imbattuta da sei partite esterne di Serie A (2V, 4N): in questo parziale non ha mai subito più di un solo gol a partita (quattro reti subite).

La Roma è la squadra che ha segnato più gol nei primi 30 minuti di gioco in questa Serie A (sei) - dall'altra parte nessuna ne ha incassati più del Lecce (quattro) nello stesso parziale di gara.

Marco Mancosu ha trovato la rete nelle ultime tre partite di Serie A: l’ultimo giocatore del Lecce ad aver segnato per più presenze di fila nella massima serie è stato Javier Chevantón nella stagione 2003/04 (sette di fila).

Il centrocampista del Lecce Panagiotis Tachtsidis ha giocato 21 partite di Serie A con la maglia della Roma nel 2012/13 – inoltre il suo ultimo gol nel massimo campionato è stato nel maggio 2016 proprio contro i capitolini.

La prossima sarà la 50ª presenza da capitano dal primo minuto per Alessandro Florenzi in tutte le competizioni con la maglia della Roma - il Lecce potrebbe diventare la 30ª squadra affrontata dall’esterno giallorosso nella massima serie.