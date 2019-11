Bella partita allo stadio Via del Mare di Lecce. Salentini avanti due volte con Lapadula e Falco, ripresi dal primo gol in Serie A di Toljan e dal 7° in campionato di Berardi, giunto all'85' quando tutto faceva presagire una vittoria dei padroni di casa. Finisce 2-2 con entrambe le squadre che si portano a quota 10. Oltre a recriminare per la seconda rimonta consecutiva in extremis dopo quella di Genova contro la Sampdoria, Liverani recrimina anche per gli infortuni prematuri di Babacar (uscito dal campo al 14') e di Tabanelli, costretto a dare forfait al 40' per un dolore muscolare alla coscia sinistra.

Il tabellino

LECCE-SASSUOLO 2-2

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer (71' Riccardi), Petriccione, Tabanelli (40' Shakhov); Mancosu; Lapadula, Babacar (15' Falco). All.: Liverani.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos (81' Duncan); Locatelli (86' Peluso), Obiang; Berardi, Traoré (66' Djuricic), Boga; Defrel. All.: De Zerbi.

Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone.

Gol: 18' Lapadula (L), 35' Toljan (S), 42' Falco (L), 85' Berardi (S).

Assist: Rossettini (L, 1-0), Locatelli (S, 1-1).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Locatelli, Toljan, Calderoni, Shakhov, Obiang.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

8' - MAJER! Il centrocampista sloveno del Lecce sfodera il destro potente dalla distanza: Consigli si distende e va a toglierla dall'angolino. Grandissima parata.

12' - ANCORA MAJER DALLA DISTANZA! Questa volta lo sloveno sceglie l'angolino opposto, ma ancora una volta Consigli si distende e respinge in calcio d'angolo.

18' GOL DEL LECCE CON LAPADULA! Lancio lungo di Rossettini e grande aggancio di Lapadula, che lascia sul posto Romagna e conclude con un destro fulminante: 1-0!

35' - GOL DEL SASSUOLO CON TOLJAN! Bello scambio prolungato della fase offensiva neroverde, alla fine l'assist vincente è di Locatelli che favorisce il diagonale basso, scagliato col destro, dell'ex Celtic e Borussia Dortmund, al suo primo centro in Serie A: 1-1!

Lecce-Sassuolo, Serie A 2019-2020: Jeremy Toljan (Sassuolo) festeggiato dopo il gol valso il momentaneo 1-1 (Getty Images)Getty Images

42' - GOL DEL LECCE CON FALCO! Punizione spettacolare dal limite dell'area: il sinistro a giro del subentrato a Babacar termina sotto l'incrocio dei pali: 2-1!

67' - BERARDI A TERRA IN AREA DOPO UN CONTATTO CON SHAKHOV! L'ucraino aveva stoppato malissimo un pallone in area! Per l'arbitro, però, non c'è rigore...

81' - SASSUOLO VICINO AL 2-2! Altra incursione sulla sinistra di Boga, palla al centro dell'area piccola dove sia Berardi che Defrel non riescono a spedire in fondo al sacco!

85' GOL DEL SASSUOLO CON BERARDI! Gabriel respinge la conclusione a botta sicura di Defrel ma non può nulla su quella, a porta vuota, di Berardi, al suo 7° gol in campionato: 2-2!

89' - INCREDIBILE SALVATAGGIO DI MARLON, che anticipa Lapadula a porta sguarnita dopo uno splendio filtrante di Falco sulla sinistra!

90'+3 - LAPADULA A TU PER TU CON CONSIGLI! Doppio rimpallo e palla che termina sull'esterno della rete, in calcio d'angolo!

MVP

Falco. Oltre al gol spettacolare, su calcio di punizione, dirige le operazioni offensive con una facilità di giocata disarmante.

Fantacalcio

Promosso: Boga. Nei momenti del match in cui il Sassuolo non ha idee o non trova spazi, ci pensa lui, coi suoi dribbli e con la sua corsa ad estrarre il coniglio dal cilindro della fascia sinistra.

Bocciato: Kyriakopoulos. Eccessivamente impreciso, il terzino sinistro ellenico. Non c'è un suo tentativo di cross che non finisca tra gli salti...

Il momento social