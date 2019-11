Lecce-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Shakhov, Tabanelli; Mancosu, Falco; Lapadula. All. Liverani.

Indisponibili: Farias, Majer, Benzar

Squalificati: Tachtsidis

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Traore, Obiang, Duncan; Berardi, Defrel, Boga. All. De Zerbi.

Indisponibili: Rogerio, Pegolo, Chiriches, Ferrari, Bourabia, Mazzitelli

Squalificati:

Statistiche Opta

Prima sfida in Serie A tra Sassuolo e Lecce: entrambi i confronti di Serie B tra queste due squadre sono terminati in pareggio (stagione 2009/10).

Nelle ultime 10 occasioni in cui il Lecce ha ospitato squadre Emiliane in Serie A, i salentini non hanno mai vinto (7N, 3P): ultimo successo per 1-0 contro il Modena nel febbraio 2004.

Tre pareggi consecutivi per il Lecce, che non arriva a quattro in Serie A dall’aprile 1989 (striscia record in quel caso di pareggi consecutivi per i salentini nel massimo campionato, ovvero cinque).

Il Lecce non ha ancora vinto in casa in questo campionato (1N, 3P): solo nella stagione 2011/12 i salentini non hanno ottenuto successi nelle prime cinque gare interne in Serie A.

16 reti segnate rappresentano un record per il Sassuolo nelle prime dieci partite di Serie A disputate; nessun pareggio finora per i neroverdi: anche in questo caso non era mai successo nelle precedenti sei stagioni di A a questo punto del campionato.

Dopo una serie di cinque sconfitte esterne consecutive, il Sassuolo ha vinto l’ultima trasferta di campionato: i neroverdi non ottengono due successi di fila lontano da casa da maggio 2017.

Le partite del Lecce sono quelle che in questo campionato hanno visto più calci di rigore: ben nove tra quelli a favore dei salentini (cinque) e quelli fischiati contro (quattro).

La prima doppietta casalinga dell’attaccante del Lecce Diego Farias in Serie A è arrivata al Sant’Elia contro il Sassuolo, con la maglia del Cagliari nel dicembre 2016.

L’attaccante del Lecce Khouma Babacar ha giocato 42 partite di Serie A con la maglia del Sassuolo prima di passare al Lecce, con un totale di nove reti realizzate in neroverde.

Tra gli stranieri che hanno segnato almeno cinque gol in Serie A nell’anno solare 2019, solamente Kouamè e Lautaro Martinez sono più giovani di Jeremie Boga; l’esterno del Sassuolo è anche lo straniero che ha completato più dribbling in questo campionato (26).