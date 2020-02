Le pagelle del Lecce

Mauro VIGORITO 6,5 - Partita attenta del portiere giallorosso: nel primo tempo non corre rischi, nella ripresa sale in cattedra nei momenti decisivi con interventi non proibitivi ma decisivi.

Giulio DONATI 6,5 - Trasmette sicurezza a tutto il reparto arretrato di Liverani, è attento in copertura ed è l'ultimo a mollare dal punto di vista fisico. Partita solida.

Fabio LUCIONI 6 - Primo tempo balbettante, cresce alla distanza: nel finale compie un paio di interventi utili alla causa leccese.

Luca ROSSETTINI 5,5 - A differenza del compagno di reparto, dopo un avvio difficile non riesce a scrollarsi di dosso qualche insicurezza di troppo. Ha più volte a che fare con un cliente scomodo come Petagna.

Marco CALDERONI 6 - Parte fortissimo nel primo tempo con la spinta costante sulla fascia sinistra, cala nella ripresa. (Dall'85' Cristian DELL'ORCO s.v.).

Zan MAYER 7 - Rigore procurato e prima rete in Serie A. Partita solida da parte del centrocampista sloveno, sempre propositivo e attento in fase di non possesso.

Alessandro DEIOLA 6 - Soffre in impostazione nel primo tempo, anche a causa del forte vento che soffia alle spalle del Lecce. Nella ripresa mette ordine senza strafare.

Antonin BARAK 6 - Il più anomino tra i centrocampisti schierati da Liverani. La sua presenza è però decisiva nel finale di partita, quando le squadre si allungano e serve il suo lavoro sporco.

Filippo FALCO 5,5 - La sua partita dura troppo poco a causa di un infortunio, ma la sua timidezza in campo costribuisce alla partenza difficile del Lecce. (Dal 34’ Jevhen SHAKOV 6 - Entra lentamente in partita, ma nel finale è una risorsa preziosa nel gestire con qualità la sfera nella trequarti avversaria).

Marco MANCOSU 7 - Il solito trascinatore del Lecce. Propizia il rigore con un tocco delizioso che manda in porta Mayer ed è come sempre glaciale dal dischetto. Ma è decisivo anche nel gol del 2-1: taglia il campo e serve sulla corsa il centrocampista sloveno. (Dal 79' Nehuen PAZ s.v.).

Gianluca LAPADULA 5,5 - Il Lecce vince ma il testa a testa con Petagna tra i due attaccanti ex Milan viene perso dal giallorosso. Partita anonima con anche il peso di un cartellino giallo evitabile per intervento a gioco fermo su Berisha.

All. Fabio LIVERANI 6,5 - I giallorossi hanno un'identità ben precisa, giocano un calcio propositivo e non hanno paura di prendersi anche qualche rischio. Anche in una partita non semplice come quella di oggi.

Lecce-SPAL - Via del MareGetty Images

Le pagelle della SPAL

Etrit BERISHA 6 - Non ha colpe sui gol del Lecce, compie qualche buon invervento soprattutto nella ripresa.

Thiago CIONEK 6,5 - Ottima partita del terzino destro della SPAL: l'ultimo a mollare per Di Biagio, sia quando c'è da spingere che quando c'è da rincorrere.

Kevin BONIFAZI 5,5 - Il suo fallo da rigore pesa come un macigno, considerando che Berisha sembrava pronto a intervenire. Nella ripresa prova a rendersi pericoloso in area di rigore avversaria, senza successo.

Ervin ZUKANOVIC 5,5 - Partita di sofferenza per il centrale della SPAL, in balia del Lecce quando gli uomini di Liverani giocano in velocità.

Arkadiusz RECA 6 - Ottimo avvio del terzino sinistro, che cala un po' alla distanza. Ma per Di Biagio può essere un giocatore di affidamento.

Simone MISSIROLI 6 - Solita partita di affidamento sulla corsia di destra, fino a quando il fisico regge. Non ruberà la scena, ma a questi livelli è ancora un giocatore dal rendimento assicurato. (Dal 72’ Gabriel STREFEZZA 6 - Entra bene in partita e va vicino al gol su buona imbucata di Castro).

Mirko VALDIFIORI 6,5 - Nel primo tempo amministra il possesso della sfera con sicurezza, nella ripresa si rende decisivo per il gol di Petagna con l'assist da calcio d'angolo. Manca forse un pizzico di cattiveria.

Lucas CASTRO 5,5 - Primo tempo anonimo, buon avvio di ripresa ma cala ancora nel finale. Troppo impreciso, anche in zona gol: nella ripresa spreca malamente un assist di Di Francesco con un destro che si perde in fallo laterale. (Dall'86' Sergio FLOCCARI s.v.).

Federico DI FRANCESCO 6,5 - Il migliore insieme a Petagna. E' una spina nel fianco costante per la difesa del Lecce, costretta a usare le maniere forti. Nel finale tutti i pericoli passano da lui: prima manda in porta Castro, poi sfiora l'eurogol con una splendida rovesciata sul secondo palo.

Andrea PETAGNA 7 - Una garanzia sotto porta. Cambiano gli allenatori, ma non il suo feeling con il gol. Ma non c'è solo la rete nella partita dell'attaccante: tiene su la squadra nei momenti difficili e attira su di sé tutte le attenzioni della difesa leccese.

Mattia VALOTI 5 - Il peggiore della SPAL. Se Di Francesco e Petagna sono un pericolo costante, il 26enne gioca una partita anonima. Raramente tenta la giocata decisiva e sembra un elemento estraneo alla partita.

All. Luigi DI BIAGIO 6 - La SPAL scende in campo con la sua cattiveria agonistica sia nel primo tempo che nella ripresa. Segno che il messaggio dell'allenatore è arrivato. La squadra però si perde con il passare dei minuti.