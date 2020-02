Lecce-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Lapadula, Falco. All. Liverani

Indisponibili: Gabriel, Babacar, Farias, Meccariello, Tachtsidis

Squalificati: -

SPAL (4-3-3): Berisha; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Castro, Missiroli, Valoti; Di Francesco, Petagna, Strefezza. All. Di Biagio

Indisponibili: Cerri, D’Alessandro, Dabo

Squalificati: -

Statistiche Opta

La gara di andata è l’unico confronto in Serie A tra Lecce e SPAL: vittoria dei salentini per 3-1.

Finora la SPAL ha perso tutte le tre partite di questo campionato contro le neopromosse: in nessuna stagione conta più sconfitte contro squadre arrivate dalla Serie B.

Per la prima volta in questo campionato il Lecce ha vinto due partite di fila: i salentini non arrivano a tre successi consecutivi in Serie A dal 2004.

Il Lecce ha segnato sette gol nelle ultime due partite di Serie A, solo una rete in meno rispetto alle precedenti nove.

La SPAL ha perso le ultime tre partite di campionato e non arriva a quattro sconfitte di fila in una singola stagione di Serie A da ottobre 2018.

15 punti per la SPAL nella Serie A 2019/20: pur contando sempre tre punti a vittoria, la squadra ferrarese non ha mai fatto così male dopo 23 giornate nel massimo campionato.

Nonostante sia la peggior difesa del campionato con 44 gol subiti, il Lecce rimane l’unica squadra di Serie A senza gol subiti nei primi 15 minuti di gioco – sei le reti concesse dalla SPAL nello stesso intervallo, nessuna squadra ha fatto peggio.

La SPAL è sia la squadra che ha segnato meno gol di testa in questo campionato (due, come Sassuolo e Milan), sia quella che ne ha concessi di più (nove, al pari di Sassuolo e Brescia).

L’unica doppietta di Marco Mancosu in Serie A è arrivata proprio nella gara di andata tra Lecce e SPAL, terminata 3-1 a favore dei salentini.