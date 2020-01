Lecce-Udinese 0-1, le pagelle: De Paul il migliore, Lucioni sbaglia tutto

===LECCE===

GABRIEL 6,5 – Graziato due volte dall’assistente, e una buona parata nel primo tempo. Si supera nella ripresa quando chiude a Lasagna.

Giulio DONATI 6 – Alcune buone discese sulla destra, poi sparisce dai radar nella ripresa.

Luca ROSSETTINI 6 – Fa buona guardia, e dirige la difesa con la solita esperienza.

Fabio LUCIONI 5 – Si dimentica di salire in occasione del gol di Okaka, per sua fortuna l’attaccante bianconero è in fuorigioco. Si fa scappare De Paul nel finale.

Cristian DELL’ORCO 6 – Tanto lavoro oscuro, ma prezioso sulla sinistra.

Jacopo PETRICCIONE 5 – Tecnicamente sbaglia qualcosina di troppo e soprattutto non si vede mai in fase di spinta.

Panagiotis TACHTSIDIS 6 – Geometrie in mezzo al campo che però trovano pochi sbocchi lì davanti.

Andrea TABANELLI 5,5 – Un po’ impreciso nel momento di costruzione e qualche passaggio sbagliato di troppo (dal 69’ Diego FARIAS 5,5 – Quasi invisibile, si sacrifica molto ma riesce a dare la scossa)

Marco MANCOSU 6 – Ci prova con un destro a giro da lontano, e nel complesso è l’unico ad accendere la luce in attacco.

Filippo FALCO 5,5 – Qualche accelerata nel primo tempo, sparisce completamente nella ripresa.

Khouma BABACAR 6 – Spacca la traversa nel primo tempo, è l’unico a provarci nella ripresa. (dal 79’ Andrea LA MANTIA sv)

All. Fabio LIVERANI 5,5 – Meno bello del solito il suo Lecce, forse impaurito dagli ultimi negativi risultati. Squadra eccessivamente timorosa, e punita inevitabilmente nel finale.

===UDINESE===

Juan MUSSO 6,5 – Parata decisiva nel primo tempo sulla gran botta di Babacar che centra la traversa. Reattivo anche su un tap-in di Mancosu.

Sebastien DE MAIO 6 – Concede il tiro solo una volta a Mancosu, ma si riprende alla distanza

William TROOST-EKONG 6 – Bada al sodo, senza troppi fornzoli.

Bram NUYTINCK 6 – Serata tranquilla, gli attaccanti del Lecce si vedono poche volte dalle sue parti.

Jens STRYGER-LARSEN 6 – Si vede poco in fase offensiva, anche perché dall’altra parte Sema ha maggiori spazi.

Seko FOFANA 6,5 – Alcune buone intuzioni e tanta volontà abbinata a intensità. Uno dei migliori.

Rolando MANDRAGORA 6,5 – Una buona occasione nel primo tempo, geometrie interessanti e assist decisivo per De Paul.

Rodrigo DE PAUL 7 – Si vede poco fino all’89’, poi si inventa un gol da campione e da tre punti. (dal 91’ Antonin BARAK sv)

Kem SEMA 6,5 – Impreciso, ma quando parte sulla sinistra è imprendibile. Deve solo calibrare meglio quel potentissimo mancino (dal 75 Ignacio PUSSETTO 6 – Porta vivacità sulla destra)

Stefano OKAKA 6 – Va in gol due volte, ma in entrambi i casi è nettamente in fuorigioco. Resta comunque il migliore del reparto offensivo bianconero.

Ilja NESTOROVSKI 5 – Suo l’assist, involontario, del gol poi annullato a Okaka. Per il resto non si vede mai (Dal 58’ Kevin LASAGNA 5,5 – Si sbatte tanto, ma si divora un gol abbastanza facile sperando addosso a Gabriel.)

All. Luca GOTTI 6,5 – Gioca bene la sua Udinese, intraprendente e coraggiosa fino alla fine. Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri che scavalcano il Sassuolo e si portano a 21 punti, a una sola lunghezza dal Milan.