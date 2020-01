Lecce-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

Indisponibili: Imbula, Meccariello, Majer

Squalificati: Calderoni

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Indisponibili: Samir

Squalificati:

Statistiche Opta

Solo uno dei 26 confronti tra Udinese e Lecce in Serie A è terminato in parità (2-2 nell'ottobre 2008) - completano il quadro 16 successi bianconeri e nove giallorossi.

L'Udinese ha tenuto solo una volta la porta inviolata nelle 13 trasferte di Serie A contro il Lecce, proprio nella sfida più recente (2-0 per i bianconeri nel settembre 2011).

Il Lecce ha perso le ultime due partite di Serie A ma non ha mai fatto peggio nel corso di questo campionato; in precedenza, l'ultima striscia più lunga di sconfitte consecutive nella competizione per i pugliesi risale al dicembre 2011 (quattro), serie che vide anche l'esonero di Di Francesco.

Prima di questo campionato, solo quattro volte l'Udinese aveva segnato 13 o meno reti dopo 17 partite in una stagione di Serie A, l'ultima nel 1993/94.

Da una parte nessuna squadra ha raccolto meno punti in casa del Lecce in questa Serie A (quattro), dall'altra nessuna ne ha ottenuti meno dell'Udinese in trasferta (quattro).

Lecce e Udinese sono due delle tre squadre (al pari del Genoa) ad aver subito più reti su calcio di rigore in questa Serie A (sei ciascuna) - l'Udinese è inoltre l’unica a non aver ancora ricevuto rigori a favore.

Tutti gli ultimi sette gol del Lecce in Serie A sono stati realizzati da sette giocatori differenti.

L'Udinese è la vittima preferita (al pari dell'Inter) dell'attaccante del Lecce Khouma Babacar: per lui quattro centri in sette sfide contro i friulani.

Seko Fofana ha preso parte attiva a tre degli ultimi quattro gol dell'Udinese in Serie A (una rete, due assist) dopo non aver messo lo zampino in alcuno dei precedenti nove dei friulani in campionato.

Stefano Okaka è l'unico giocatore dell'Udinese ad aver già trovato il gol in Serie A contro il Lecce, nel gennaio 2011 proprio al Via del Mare, quando vestiva la maglia del Bari.