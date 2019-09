Il Verona di Juric espugna con merito il Via del mare perché è più produttivo, più propositivo... Insomma, ci crede di più alla fin della fiera. Il "derby" tra neo promosse se lo aggiudica dunque l'Hellas grazie a un gol dell'ex (4 presenze nella seconda parte di stagione 2015/2016 in Salento) del talentuoso Matteo Pessina da Monza, classe 1997 di belle speranze. Quanto al Lecce di Fabio Liverani, la squadra è rimandata e se possibile questa sconfitta casalinga inquieta anche di più del poker incassato dall'Inter di Conte alla prima in campionato.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar (59’ Rispoli), Lucioni, Rossettini, Dell'Orco (82’ Calderoni); Shakov (65’ La Mantia), Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla (78’ Bocchetti), Gunter; Faraoni, Henderson (74’ Pessina), Veloso, Lazovic; Amrabat, Zaccagni; Tutino (60’ Verre)

Gol: 81’ Pessina

Assist: Zaccagni

Ammoniti: Mayer, Rossettini; Kumbulla, Gunter

Minuto 10: MIRACOLO DI GABRIEL su incornata di Rrhamani! Verona vicino al vantaggio, meglio gli scaligeri al Via del Mare!

Minuto 21: PALO DI ZACCAGNI! Colpo di testa ravvicinato! Su sponda di Rrhamani.

Minuto 38: GABRIEL! Miracolo su destro ravvicinato di LAZOVIC! Dominio Hellas!

Minuto 81: GOL!! PESSINA!!! Sinistro in buca d'angolo! Stop e conclusione fulminea, vincente! Assist di ZACCAGNI.

Minuto 86: SILVESTRI!! Vola su destro radente di MANCOSU.

Mattia Zaccagni, ovvero l'uomo più qualitativo in campo con suggerimenti sistematicamente ispirati ai compagni. L'ultimo dei quali è il puntuali assist servito sui piedi del compagno Pessina per il gol partita.

Matteo Pessina, perchè entra e dopo pochi minuti piazza il gol partita al Via del Mare con stop e sinistro mortifero in buca d'angolo. Può ritagliarsi spazi importanti in questo Hellas, a pochi milioni può essere un colpo per i fantallenatori. A patto che il gol di Lecce non ne faccia lievitare la quotazione.

Romario Benzar, costantemente in affano sulle accelerazioni degli avanti scaligeri. Serataccia.

