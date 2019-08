Lecce-Verona: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Falco; La Mantia, Lapadula. All. Liverani

Squalificati: Farias (1)

Indisponibili: Meccariello, Lo Faso

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Kumbulla; Faraoni, Henderson, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino. All. Juric

Squalificati: Dawidowicz (1)

Indisponibili: Badu, Crescenzi, Di Carmine

Statistiche Opta

Il risultato più frequente tra Verona e Lecce in Serie A è il pareggio, finale di cinque confronti: completano il bilancio quattro successi pugliesi e tre gialloblu.

Il Lecce è imbattuto in casa contro il Verona in Serie A: quattro successi e due pareggi.

Tra Serie A e Serie B, il Verona non batte il Lecce dal settembre 2001: da allora quattro pareggi e tre vittorie salentine (negli ultimi tre confronti in ordine di tempo).

Il Lecce ha vinto due dei tre esordi casalinghi stagionali in Serie A disputati contro squadre neopromosse (1N), vincendo però entrambe le sfide in cui si è presentato a sua volta da rientrante nel massimo campionato (3-1 vs Ancona nel 2003; 2-0 vs Chievo nel 2008).

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime sette sfide casalinghe in Serie A (3N, 3P) ed è reduce da tre sconfitte consecutive al Via del Mare nel massimo campionato. L'ultimo successo risale all'aprile 2012 (4-2 vs Roma).

Il Verona ha perso tutte le ultime otto trasferte disputate in Serie A (e in tutte queste ha subito almeno due gol): i gialloblù non arrivano a nove incontri senza punti lontano da casa dal maggio 2001 (11 in quel caso).

Il Verona è la squadra che ha effettuato meno cross su azione in questa Serie A (due): almeno quattro in meno di ogni altra squadra.

Panagiotis Tachtsidis ha vestito la maglia del Verona in 73 occasioni (34 in Serie A, 39 in Serie B) realizzando sei reti (tre in Serie A, tre in Serie B).

Nessun giocatore ha completato più dribbling di Filippo Falco (sei) nel primo turno di campionato.

L’esordio e il primo gol in Serie A dell’attaccante del Verona Giampaolo Pazzini sono stati conto il Lecce nel settembre 2004: per lui sette reti contro i salentini, solo contro l’Atalanta (otto) ha fatto meglio nel massimo campionato.