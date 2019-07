Leo Duarte è a Milano: rapidità e qualche blackout, ecco chi è il nuovo difensore del Milan

Un difensore che fa della rapidità e della forza fisica le sue armi migliori, dai piedi non sopraffini e con qualche passaggio a vuoto dal punto di vista della concentrazione su cui Marco Giampaolo dovrà lavorare. Questo, in estema sintesi, il ritratto di Leo Duarte, il 23enne ormai ex difensore del Flamengo e di fatto nuovo giocatore del Milan: si legherà al club rossonero con un contratto di 5 anni e andrà ad arricchire un reparto difensivo rossonero al momento ridotto all'osso. Il giocatore è sbarcato all'aeroporto di Malpensa nel pomeriggio di mercoledì: si dirigerà alla clinina milanese La Madonnina dove sosterrà la prima parte delle visite mediche che si concluderanno nella giornata di giovedì.

Garantisce Serginho: "Duarte ottimo acquisto"

Ad accogliere il nuovo acquisto del Milan è un altro brasiliano che ha fatto la storia del club rossonero, Serginho. L'ex esterno sinistro, intercettato dai cronisti all'aeroporto di Malpensa, parla in questi termini del suo connazionale.

" Si tratta di un giocatore di grande personalità, ha solo 23 anni ma ha già giocato tante partite con il Flamengo. Ha ancora grandi margini di miglioramento e il Milan ha creduto in lui facendo un ottimo acquisto. Se sarà il nuovo Thiago Silva? Speriamo. Come ogni brasiliano avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma ha le caratteristiche per fare bene in Italia. Lo voleva anche la Roma "

Tutti i numeri di Leo Duarte

Età: 23 anni

23 anni Data di nascita: 17 luglio 1996

17 luglio 1996 Luogo di nascita: Mococa (Brasile)

Mococa (Brasile) Ruolo: difensore centrale

difensore centrale Presenze nel Brasileirao nel 2019: 7

7 Presenze in Copa Libertadores nel 2019: 7

7 Gol complessivi: 0

Il naturale sostituto di Musacchio

Difensore centrale di piede destro, Duarte rappresenta (almeno sulla carta) la prima alternativa a Mateo Musacchio e il partner ideale (almeno per caratteristiche tecniche) di Alessio Romagnoli rispetto al quale sembra possedere una minore propensione a giocare con la testa alta. In attesa di conoscere il verdetto del campo e di capire quanto tempo occorrerà a Duarte per ambientarsi in un campionato per lui sconosciuto come la Serie A, rimane il fatto che il suo innesto è fondamentale per il Milan in questa fase di mercato. Con Mattia Caldara fermo ai box e pronto a rientrare solo tra ottobre e novembre, e con un Matteo Gabbia che promette bene ma che non ha ancora esordito in Serie A, Duarte avrà con ogni probabilità molte chance di giocare.

Leo Duarte e Maxi LopezGetty Images

Le insidie della Serie A

Per giocare (e bene) in un campionato ostico come il nostro dove i ritmi sono decisamente più alti rispetto a quelli brasiliani, Duarte dovrà affrontare con la giusta mentalità la sua nuova avventura professionale, crocevia della sua carriera. Dovrà eliminare, in particolare, la sua tendenza ad "assentarsi" dalla partita e imparare a tenere al massimo la concentrazione per tutti i 90 minuti. Bravo a capire l'andamento dell'azione e a sfruttare la sua velocità negli anticipi e nei recuperi, Duarte appare meno a suo agio quando deve impostare, con qualche pallone di troppo perso in uscita: un difetto che, in Serie A, si paga a carissimo prezzo.