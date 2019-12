Lesione a un legamento per Bentancur, da valutare i tempi di recupero

La Juventus è tornata subito in campo dopo la sfida persa con la Lazio: l'obiettivo è preparare la sifda di Champions League contro il Bayer Leverkusen. A tenere banco sono le condizioni dell'infermeria, perché mister Sarri si presenta all'appuntamento con molti giocatori incerottati.

Le condizioni di Bentancur

Il più critico è Rodrigo Bentancur, ma il giocatore rassicura tutti sul suo profilo Instagram.

" Stamattina mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l’entità dell’infortunio di ieri e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto! "

La società, però, sul proprio sito scrive quali sono le reali condizioni del giocatore:

" Bentancur, durante la partita contro la Lazio, ha subito un trauma diretto con conseguente distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra; oggi ha effettuato terapie e recupero. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno. "

Di certo, come dice Bentancur stesso, non è grave, ma non è nemmeno un infortunio così leggero. E' possibile dunque che il centrocampista non sia a disposizione per la trasferta di Champions, né per la prossima partita di campionato.