Lesione di primo grado agli adduttori per Duvan Zapata: salta Napoli e il City in Champions

Brutte notizie per l’Atalanta visto l’infortunio di Duvan Zapata, con l’attaccante colombiano che ha riportato la lesione di primo grado all’adduttore della gamba destra. Almeno tre settimane di stop per l’ex Sampdoria che salterà così i match di campionato con Lazio, Udinese, Napoli (turno infrasettimanale) e Cagliari oltre alle partite di Champions League contro il Manchester City.

Il calendario dell'Atalanta

-sabato 19 ottobre, ore 15:00 Lazio-Atalanta

-martedì 22 ottobre, ore 21:00 Manchester City-Atalanta

-domenica 27 ottobre, ore 15:00 Atalanta-Udinese

-mercoledì 30 ottobre, ore 19:00 Napoli-Atalanta

-domenica 3 novembre, ore 12:30 Atalanta-Cagliari

-mercoledì 6 novembre, ore 21:00 Atalanta-Manchester City

-domenica 10 novembre, ore 15:00 Sampdoria-Atalanta

-sabato 23 novembre, ore 15:00 Atalanta-Juventus

Il colombiano dovrebbe quindi tornare per la sfida contro la Sampdoria in campionato, prevista per domenica 10 novembre, appena prima dell’ultima sosta per Nazionali del 2019.