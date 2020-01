Lesione muscolare alla coscia per Danilo: il terzino della Juve rischia un mese di stop

Ancora problemi sulle corsie laterali per la Juventus. Si è infortunato, infatti, Danilo durante il match di Coppa Italia contro la Roma, con il brasiliano finito ko per una lesione musolare alla coscia destra. L’ex Real Madrid e Manchester City rischia di rimanere fermo per un altro mese, costringendo Sarri a disputare le prossime partite con qualche giocatore fuori ruolo.

" Il giocatore questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero. [Il comunicato della Juventus] "

Sì perché oltre a Danilo c’è fermo anche De Sciglio, con ‘operativi’ solo Alex Sandro e Cuadrado per le fasce. Al posto di Danilo è entrato Cuadrado nel match con la Roma, con il colombiano che non è quindi riuscito a rifiatare anche a causa di uno stato influenzale.

" Siamo rimasti con Cuadrado che veniva dall’influenza e con Alex Sandro che aveva un problema sul muscolo trasverso. Potrebbe giocare Matuidi come terzino in caso di necessità. [Maurizio Sarri dopo Juventus-Roma] "

Nel post gara, Maurizio Sarri si è detto preoccupato della situazioni terzini, indicando Matuidi come possibile alternativa per il ruolo di terzino sinistro dovessero esserci ulteriori imprevisti.