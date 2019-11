Lettera di minacce ad Antonio Conte, nel mirino i famigliari e il preparatore Pintus

" Sappiamo dove vivi… Sappiamo chi è tua figlia" "

Ci sono riferimenti anche alla famiglia dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte che, stando a quanto rilevato dal quotidiano torinese “La Stampa”, ha avuto nella giornata di mercoledì un incontro con i carabinieri del Nucleo investigativo. Agli agenti ha dichiarato di non essere a conoscenza di chi possa avergli inviato la missiva, ma di ritenere che possa essere stato un tifoso avversario, forse deluso o infuriato per il suo trasferimento all’Inter.

Nel mirino anche il preparatore Pintus

Secondo quanto scoperto da “Il Giorno” la lettera - scritta in stampatello maiuscolo con inchiostro nero e senza errori di punteggiatura - è arrivata nel quartier generale dell’Inter, in viale della Liberazione, nel pomeriggio di giovedì e tira in ballo anche un importante membro dello staff del tecnico leccese: il preparatore atletico Antonio Pintus, voluto fortemente da Conte quest’estate dopo aver lavorato alla corte di Marcello Lippi alla Juventus, Gianluca Vialli al Chelsea, Didier Deschamps al Monaco e Zinedine Zidane al Real Madrid, con cui ha vinto tre Champions League.

Il quotidiano milanese rivela come sulla busta fosse presente il timbro postale di Firenze, anche se non è detto che la missiva sia stata imbucata proprio nel capoluogo toscano. Secondo quanto sarebbe trapelato dai primi accertamenti delle forze dell'ordine, non sono stati riscontrati riferimenti che possano far pensare a gruppi di tifo organizzato, nè vi sono rivendicazioni e la pista più battuta è quella che porta ad un possibile tifoso arrabbiato per il fatto che Conte oggi sieda sulla panchina dei nerazzurri, visto che all’interno della lettera si fa chiaro riferimento al fatto che l’allenatore salentino non sarebbe mai dovuto andare ad allenare l’Inter.