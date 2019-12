Leucemia, la preghiera di Mihajlovic: “Donate il midollo, Italia indietro rispetto ad altri paesi"

Prima del match vinto per 2-1 contro l’Atalanta, l’allenatore dei rossoblù Sinisa Mihajlovic allo stadio Dall’Ara ha sostenuto la campagna dell’Ail (associazione italiana per la lotta alla leucemia, linfomi e mielomi) lanciando un appello in favore della donazione del midollo osseo in Italia. Il tecnico serbo lo scorso 29 ottobre si è sottoposto ad un trapianto di midollo osseo presso l’ospedale Sant'Orsola di Bologna in seguito alla scoperta di essere malato di leucemia.

Dopo l’esito positivo dell’intervento, Sinisa è ritornato a guidare il suo undici dalla panchina e proprio nel giorno della prima vittoria dopo l'operazione si è schierato al fianco dei rappresentanti della sezione bolognese dell'associazione che, con Miha, hanno raccontato a bordo campo in cosa consiste il loro lavoro.

L’ex difensore di Inter e Lazio poi ha lanciato il suo messaggio:

" Per prima cosa voglio dire che la prevenzione è fondamentale, tenetevi controllati. In Italia non si dona abbastanza. Siamo indietro rispetto a paesi come quelli del nord, gli Stati Uniti e la Germania. Il trapianto di midollo salva vite, quindi donate: io purtroppo non posso più. E chiedo a tutti di schierarvi dalla parte della ricerca: donate. "