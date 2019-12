L’Inter ringrazia Lautaro, batte la SPAL e supera la Juventus in vetta! Il Milan vince a Parma

Inter-SPAL 2-1 (16’, 41’ Lautaro Martinez; 50' Valoti)

L'Inter non spreca l'occasione di superare la Juventus e, da oggi, è la nuova capolista della Serie A. I nerazzurri hanno la meglio sulla SPAL, imponendosi per 2-1 e conquistando la quinta vittoria di fila in campionato. La doppietta di Lautaro Martinez pare mettere in ghiaccio il match già nel primo tempo, prima che Valoti accorci a inizio ripresa, costringendo i nerazzurri a non dormire sonni tranquilli fino al 90'. La squadra di Conte sale così a quota 37 e guarda tutti dall'alto. Compresa la Juventus, fermata dal Sassuolo all'ora di pranzo.

Lazio-Udinese 3-0 (9’, 38’ Immobile, 45' Luis Alberto)

Gara senza storia all'Olimpico e decisa nei primi 45'. Al 10' Immobile insacca da pochi passi su suggerimento di Milinkovic-Savic. Poi, dominio biancoceleste e due rigori, trasformati dallo stesso Immobile a da Luis Alberto al 36' e allo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa, di fatto, poco più di una sgambata. Simone Inzaghi consolida il 3° posto a 30 punti. Udinese ferma a 14.

Parma-Milan 0-1 (88' Theo Hernandez)

Dal Tardini arrivano segnali di vita rossonera. La squadra di Pioli strappa tre punti fondamentali contro il Parma, sale a quota 17 in classifica e ritrova il sorriso dopo un novembre nero in cui ha racimolato la miseria di un pareggio contro il Napoli. Il secondo successo della gestione Pioli è firmato da una zampata di Theo Hernandez che all'88' che sfrutta un’amnesia difensiva della coppia Darmian-Bruno Alves, fino a quel momento impeccabile. Il terzino francese si conferma l’uomo più positivo dell’inizio di stagione del Diavolo, raggiungendo Piatek in vetta alla classifica capocannonieri rossonera con 3 gol. Drammatica, invece, l’involuzione dell’attaccante polacco: l’ex Genoa, schierato titolare e bocciato da Pioli dopo un’ora di timidi tentativi, prosegue il digiuno del gol per la sesta partita consecutiva: il suo ultimo sigillo risale a Milan-Lecce dello scorso 20 ottobre.

La classifica

Inter 37; Juventus 36; Lazio 30; Cagliari*, Roma*, Atalanta 25; Napoli* 20; Parma, Verona* 18; Torino, Milan 17; Fiorentina 16; Udinese, Lecce, Sassuolo 14; Bologna* 13; Sampdoria* 12; Genoa 10; SPAL 9; Brescia 7.

* = una gara in meno