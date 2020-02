L’Inter vince il derby più pazzo: dallo 0-2 al 4-2 nella ripresa. Juventus agganciata in vetta

L'Inter batte 4-2 il Milan, vince uno dei derby più pazzi e spettacolari degli ultimi anni, e aggancia al comando della classifica la Juventus. I nerazzurri di Conte, sotto di 2 reti all'intervallo, pareggiano nell'arco di due minuti a inizio ripresa grazie alle reti di Brozovic (51') e Vecino (53'). Ci pensa De Vrij con un volo d'angelo al minuto 70 a firmare la rete del 3-2, poi Lukaku al 93' di testa cala il poker definitivo. Inter in estasi, Milan all'inferno dopo avere cullato - almeno per un tempo - il sogno di tornare a vincere un derby in casa dell'Inter (l'ultimo successso risale al novembre 2010). Il successo dei nerazzurri è meritato. La squadra di Conte, protagonista di un primo tempo troppo brutto per essere vero, ha saputo reagire nella ripresa piazzando un uno-due che a livello psicologico ha rappresentato il punto di non ritorno per il Milan. Dopo il 2-2 di Vecino la partita si è incanalata su un binario a tinte nerazzurre. Milan apprezzabile per qualità di gioco nei primi 45 minuti, ma che nella ripresa si è letteralmente sciolto. Un derby che, insomma, conferma quanto visto finora: l'Inter è da scudetto, il Milan è una squadra fragile e incapace di compiere il salto di qualità. Nonostante un immenso Ibrahimovic.

Il momento social del match

Il tabellino

Inter-Milan 4-2

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva (80' Moses), Vecino, Brozovic, Barella, Young (94' Biraghi); Sanchez (72' Eriksen), Lukaku. All.: Conte

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (79' Leao), Kessie (81' Paquetà), Bennacer, Rebic (84' Bonaventura); Calhanoglu; Ibrahimovic. All.: Pioli.

GOL: 40’ Rebic, 46’ Ibrahimovic; 51' Brozovic, 53' Vecino, 70' de Vrij; 93' Lukaku

ASSIST: Ibrahimovic (0-1), Sanchez (2-2), Candreva (3-2), Moses (93')

NOTE: Ammoniti: Vecino, Skriniar, Barella, Kessie, Conti.

Inter-Milan, l'esultanza di IbrahimovicGetty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

9' PALO DI CALHANOGLU! Terrificante destro dal limite dell'area del numero 10 del Milan: Padelli si tuffa ma non ci arriva, lo salva il palo. Occasione clamorosa per i rossoneri!

19' GODIN A UN PASSO DAL GOL! Corner dalla destra di Sanchez, Godin a centro area anticipa Conti e colpisce di testa: palla fuori di pochissimo, Donnarumma forse non ci sarebbe arrivato.

24' VECINO SI DIVORA L'1-0! Lukaku brucia Romagnoli e va via sulla destra, tocco arretrato per Vecino che, tutto solo a centro area, spara un destro rasoterra centrale. Donnarumma respinge, poi Conti mette in corner. Colossale palla gol per l'Inter.

40' GOL DEL MILAN! REBIC! Cross dalla trequarti di Castillejo, Ibrahimovic a centro area svetta su Godin e di testa cerca Rebic. Padelli esce a vuoto e l'attaccante croato insacca con un tocco di sinistro da due passi. Rossoneri avanti!

46' pt. RADDOPPIO DEL MILAN! IBRAHIMOVIC! Corner da sinistra di Castillejo, palla che carambola su Kessie e arriva sul secondo palo dove lo svedese, tutto solo, colpisce di testa e insacca da due passi. Non impeccabile Padelli in questa occasione. Siamo 2-0 per il Milan, risultato con cui si chiude il primo tempo.

51' GOL DELL'INTER! BROZOVIC! Candreva col sinistro dal limite respinto da Hernandez, sinistro al volo del croato dal limite dell'area e palla nell'angolino basso. Niente da fare per Donnarumma che si allunga ma non ci può arrivare.

53' GOL DELL'INTER! 2-2! INCREDIBILE A SAN SIRO! Godin in verticale per Sanchez, che evita l'uscita di Donnarumma e tocca dietro per Vecino. Destro dell'uruguaiano a porta praticamente vuota e palla in rete.

70' GOL DELL'INTER! DE VRIJ! 3-2! Corner di Candreva dalla destra e spettacolare colpo di testa in torsione del difensore centrale olandese che spedisce la palla nell'angolino. Anche stavolta Donnarumma non può nulla.

80' TRAVERSA INCREDIBILE DI ERIKSEN! Destro del danese da distanza siderale: il pallone si stampa proprio in corrispondenza dell'incrocio dei pali. Donnarumma non ci sarebbe mai arrivato. Prodezza balistica sensazionale di Eriksen.

93' GOL DELL'INTER! LUKAKU FA 4-2! Cross da destra di Moses, Lukaku sovrasta Kjaer nello stacco e di testa fulmina Donnarumma. Il derby è nerazzurro!

Romelu Lukaku esulta nel derby, Inter-Milan, Getty ImagesGetty Images

MVP

Stefan DE VRIJ - Unico dei tre dietro a giocare con luciditá anche nel primo tempo. Segna il gol del 3-2 con un bel colpo di testa. Giocatore fondamentale, il primo ad immolarsi per respingere le conclusioni dal limite rossonere.

Fantacalcio

Promosso

Matias VECINO - Impegna Donnarumma nella prima frazione, poi timbra il gol del momentaneo 2-2 con un destro sicuro. Gioca negli spazi e ama inserirsi. Molto bene.

Bocciato

Franck KESSIE - Insufficiente. Tecnica di base limitata, movimenti spesso sbagliati. Nel primo tempo gioca ad un buon livello. Secondo tempo da incubo: falloso e mai ordinato.