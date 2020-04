Lippi: "Si riparta solo ad emergenza finita. Riguardo la finale del 2006 e quella col Milan..."

Il Ministro Spadafora e il numero 1 della FIGC Gabriele Gravina stanno lavorando per far tornare il calcio (e lo sport) a fine maggio. L'obiettivo è quello di ricominciare dal 20 maggio in poi, in modo da poter chiudere questa stagione e avere, comunque, un po' di riposo in vista della prossima annata che sarà caricata dall'appuntamento dell'Europeo. Un grande augurio arriva da Marcello Lippi, ex ct della Nazionale, e condottiero della squadra azzurra che vinse il Mondiale nel 2006. Lippi si auspica si possa tornare a giocare, effettivamente, a fine maggio, ma solo quando l'emergenza coronavirus sarà risolta.

" Mi auguro con tutto il cuore che il calcio possa ripartire a maggio, vorrebbe dire che è finito il problema. Io sto passando questa emergenza coronavirus a Viareggio, a casa mia, con mia moglie. Per fortuna ho un piccolo giardino in cui passeggiare. Spero che chi prende oggi le decisioni nel calcio, abbia l'intelligenza e la saggezza di ricominciare solo quando tutto sarà risolto, perché riprendere il campionato comporta una serie di problemi che vanno al di là delle porte chiuse o del campo neutro. Quando si sposta una squadra ci sono di mezzo 60 persone, pullman, alberghi. [Marcello Lippi a Radio Rai2] "

Cosa fare in quarantena? Lippi si riguarda un po' di finali

" Mi sono riguardato tutte le partite del Mondiale 2006 e poi le finali che ho vissuto. Quella che mi ha lasciato più l'amaro in bocca è la sconfitta in Champions League a Manchester, la partita persa ai rigori contro il Milan. Quante volte ho rivisto la finale di Berlino? La rivedo spesso, l'avrò rivista una ventina di volte. Finisce sempre bene per noi "

Un commento sullo scontro Zidane-Materazzi e sulla scelta di Grosso rigorista

" Il gesto di Zidane su Materazzi mi ha stupito abbastanza. Ho allenato Zinedine alla Juventus ed è una persona straordinaria, semplice, umile, intelligente. Scelsi Grosso come quinto rigorista perché i più bravi erano già stati designati e mi venne in mente che Grosso aveva provocato il rigore con l'Australia al novantesimo, e aveva segnato contro la Germania allo scadere del secondo tempo supplementare. Così gli dissi, il quinto lo batti tu, sei l'uomo degli ultimi minuti. Lui mi disse: 'ma come, io?' "