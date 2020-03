L’isteria di un calcio in cui ognuno tira il virus al suo mulino

Pensano, più terra terra, che l’uguaglianza dei calendari, d'intesa con le disposizioni governative, supporti la regolarità dello sport. Mica come noi, acrobati border-line e bordel-line, in bilico perenne fra chiusure e aperture, zone rosse e zone franche, stazioni sì e stadi no.

Rapidi a canzonare la «mise» dei giocatori del Ludogorets, come se la mascherina, in diretta, non se la fosse infilata addirittura il governatore della Lombardia, Fontana in persona.

Salute first. Ma first pure i baiocchi. E’ il calcolo che deve aver fatto Agnelli, non proprio triste (?) all’annuncio del trasloco di Juventus-Inter dal deserto coatto di ieri al pienone - vincoli regionali permettendo - del 9 marzo, del 13 maggio o di chissà quando. Ballavano 5 milioni d’incasso. Marotta, allettato dalla prospettiva di giocare in un’arena vuota, era infuriato, letteralmente, ma avendo lavorato «in» Juventus per otto lunghi anni si è limitato a gridare allo scandalo. E poi gli altri dirigenti, da Malagò del Coni e Gravina della Federazione a Dal Pino della Lega, per tacere dei ministri (Spadafora) e dell’indotto politico e politichese: parolai, non parolieri.

L’isteria è trasversale, con le dritte sanitarie ondivaghe, i social in assetto di guerriglia e il popolo interista a presidiare la sede della Lega. Dal Pino ha attaccato Marotta: «L’Inter non ha accettato di giocare lunedì [cioè oggi] a porte aperte». Marotta ha attaccatto Dal Pino: «Ma quali porte aperte, se per Juventus-Milan di Coppa Italia, mercoledì, salvo contro-ordini non potranno presentarsi i lombardi, i veneti e gli emiliani?».

Ognuno tira il virus al suo mulino. Molti urlano che aver rinviato l’ultimo pacchetto di partite equivale ad aver falsato il campionato.

Molti. Non Lotito, però. Che, dal blocco, ha ricavato addirittura il primo posto per la sua splendida Lazio e non ne vuole sapere di concedere un giorno di mancia all’Atalanta di Champions. I sacri testi indicano sabato, per il volo dell’Aquila a Bergamo, e non venerdì, come richiesto dalla Dea in vista del blitz a Valencia. E allora sabato.

Sempre che non si decida di sostituire il programma di fine settimana con i recuperi del derby d’Italia e del suo ponderoso strascico. Auguri.

Chi scrive sta con gli inglesi (e con gli svizzeri, ma sì): tutti a porte aperte, tutti a porte chiuse o tutti fermi. Con la cialtroneria dei piani usa e getta non si va lontano. Serve la forza delle visioni, soprattutto in un periodo così delicato e pericoloso. Abbiamo una classe di dirigenti senza classe. Alla Lega di Serie A, per esempio, interessa un solo rigore: quello degli arbitri, non dei bilanci. E Malagò, lui, mai una volta che faccia il Mattarella della situazione: aspetta sulla sponda dell’Aniene, in attesa che il polverone si diradi. E’ più comodo.

Non mi meraviglio che ci sia voluto il coronavirus per recuperare, dalle ragnatele del buon senso, il concetto che venti squadre sono troppe. Se togliete le mascherine, troverete le solite maschere.

