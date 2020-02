A breve il servizio completo...

Il tabellino

BOLOGNA-UDINESE 1-1 (primo tempo 0-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli (dall'82' Juwara), Dominguez; Orsolini, Skov Olsen (dal 59' Baldursson), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (dal 63' Walace), Sema (dal 37' Zeegelar); Okaka, Lasagna (dall'81' Jajalo). All. Gotti.

Gol: Okaka (33'), Palacio (90'+2).

Assist: De Paul, Tomiyasu.

Ammoniti: Mbaye (B), De Paul (U), Okaka (U).

Stefano Okaka esulta per il gol segnato al Dall'Ara contro il Bologna, Bologna-Udinese, Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

33’ UDINESE IN VANTAGGIO - Perfetto calcio di punizione di De Paul dalla trequarti, Okaka stacca indisturbato e batte Da Costa.

40’ MBAYE SUL FONDO - Gran palla di Orsolini sul secondo palo, il terzino colpisce di testa e manda il pallone sopra la traversa.

45’ + 3 BARROW SFIORA IL GOL CAPOLAVORO - Sassata di destro dalla trequarti, pallone non lontano dal palo di Musso.

83’ ORSOLINI A UN PASSO DAL PARI - Dominguez serve bene il fantasista del Bologna che si porta il pallone sul sinistro e calcia da buona posizione: pallone sul fondo. Si può parlare di gol sbagliato...

90’+2 PAREGGIO DI PALACIO - Traversone di Tomiyasu dalla trequarti, Orsolini cerca la rovesciata ma non colpisce e l'argentino non sbaglia! Il check del Var conferma che non c’è fuorigioco.