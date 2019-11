Un'Atalanta forse non brillantissima a livello di gioco (complice anche la stanchezza per i tanti impegni ravvicinati) ma estremamente efficace stravince il derby con il Brescia al Rigamonti e ritrova un successo in campionato che mancava da oltre un mese. Di Pasalic (doppietta) e Ilicic le firme del 3-0 finale in una partita dominata dal primo all'ultimo minuto. I 3 punti consentono alla squadra di Gasperini di agganciare momentaneamente Cagliari e Roma al quarto posto a quota 25 punti. Crisi nera per le Rondinelle. Il cambio in panchina tra Corini e Grosso non ha giovato, anzi: nelle ultime 3 partite il Brescia non ha fatto punti, non ha mai segnato e ha incassato la bellezza di 10 gol.

Il momento social del match

Il tabellino

Brescia-Atalanta 0-3

Brescia (3-5-2): Joronen; Mangraviti (85' Morosini), Cistana, Chancellor; Sabelli, Ndoj (64' Bisoli), Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Torregrossa (76' Donnarumma). All.: Grosso.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon (51' Freuler), Pasalic, Gosens (74' Hateboer); Gomez, Ilicic; Muriel (58' Malinovskyi). All.: Gasperini.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Gol: 26', 61' Pasalic (A), 92' Ilicic (A).

Assist: Castagne (A, 0-1), Ilicic (A, 0-2).

Ammoniti: Torregrossa (B), Djimsiti, Castagne (A).

Note - Recupero 1'+4'.

La cronaca in 9 momenti chiave

14' JORONEN SALVA IL BRESCIA! Corner di Gomez e destro al volo di Muriel, perso da Cistana: il portiere delle Rondinelle alza sopra la traversa un pallone complicato che gli era rimbalzato davanti.

26' GOL DELL'ATALANTA! PASALIC! Perfetto cross da destra di Castagne: sul secondo palo è ben appostato Pasalic che, lasciato tutto solo da un distratto Cistana, di testa insacca da due passi trafiggendo Joronen.

38' PRIMO SQUILLO DEL BRESCIA! Cross da sinistra di Martella a centro area per il colpo di testa di Romulo che colpisce malissimo e spedisce a lato: alle sue spalle c'era Torregrossa tutto solo e messo meglio. Primo brivido per la difesa atalantina.

39' PALO DI PASALIC! Su un corner dalla destra il croato taglia sul primo palo e colpisce di testa all'indietro: Joronen battuto, ma il pallone sbatte sul legno più lontano. Che occasione per l'Atalanta!

55' TRAVERSA DI BALOTELLI! Contropiede perfetto del Brescia: Sabelli tocca per Balotelli che controlla e calcia con un destro a giro potentissimo. Gollini è battuto, ma il pallone si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta ci prova anche Romulo: destro alto di un soffio.

61' 2-0 ATALANTA! PASALIC DI TACCO! Ilicic entra in possesso palla in area di rigore, mette un destro rasoterra in area piccola dove Pasalic anticipa Chancellor e beffa Joronen con un colpo di tacco sublime.

63' GOLLINI SALVA SU BALOTELLI! Ancora pericoloso l'attaccante del Brescia che, servito al limite da Torregrossa, lascia partire un gran destro. Splendida la risposta del portiere atalantino che blocca a terra in tuffo.

69' PALO DI MALINOVSKYI! Finta di corpo ai danni di Chancellor e destro indirizzato nell'angolino. Joronen battuto e palo pieno! Atalanta a un passo dal 3-0.

92' 3-0 ATALANTA! ILICIC! Contropiede in campo aperto dello sloveno dopo un corner per il Brescia, complice un controlo sbagliato di Martella. Ilicic parte dalla propria metà campo, si presenta davanti a Joronen e lo trafigge con il sinistro.

Josip Ilicic - Brescia-Atalanta Serie A 2019-20Getty Images

MVP

Mario PASALIC - Manda in tilt il Brescia con i suoi inserimenti. Va a segno con un colpo di testa facile facile da due passi, sfiora la doppietta con un altro colpo da biliardo che si stampa sul palo e chiude la partita con un delizioso tacco. Arma micidiale.

Fantacalcio

Promosso

Josip ILICIC - Quando parte da destra palla al piede e si accentra fa quello che vuole senza trovare opposizione. Confeziona l'assist per la rete del 2-0 e al 92' ha ancora le energie per farsi tutto il campo e trafiggere Joronen con il suo sinistro magico.

Bocciato

Jhon CHANCELLOR - Un mezzo disastro. Crolla letteralmente nella ripresa quando si fa beffare da Pasalic nell'azione dello 0-2 e quando si fa beffare in maniera scolastica da Malinovskyi con un dribbling secco al limite dell'area.