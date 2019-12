La Juve chiama, l'Inter non risponde. O meglio, risponde solo parzialmente. Il duello in vetta, a cui la Lazio spera di poter continuare a partecipare, prosegue con la sorpresa: Lukaku e compagni escono con l'amaro in bocca dal Franchi, gettando al vento il vantaggio dell'ex Borja Valero e facendosi riprendere al secondo minuto di recupero da uno stupendo gol di Vlahovic. Un 1-1 insperato per i viola, che proprio in extremis evitano una deleteria quinta sconfitta di fila, e pure per i nerazzurri, che fin lì avevano amministrato tutto sommato bene la gara. A sorridere è dunque la Juventus, che da questa sera torna al comando del campionato: in classifica è aggancio, ma i bianconeri sono favoriti dal criterio degli scontri diretti nei confronti dei rivali. Per Conte, poi, ecco un altro paio di gatte da pelare: l'emergenza a centrocampo e in attacco proseguirà sabato prossimo contro il Genoa, da affrontare senza gli squalificati Brozovic e Lautaro Martinez.

Il tabellino

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (66' Benassi), Castrovilli (85' Eysseric), Dalbert; Chiesa (59' Vlahovic), Boateng. All. Montella

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (88' Godin); D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero (84' Agoumé), Biraghi; Lautaro Martinez (84' Politano), Lukaku. All. Conte

Arbitro: Maurizio Mariani di Roma

Gol: 8' Borja Valero (I), 92' Vlahovic (F)

Assist: Brozovic (I, 0-1)

Ammoniti: Brozovic, Bastoni, Badelj, Dalbert, Borja Valero, Lautaro Martinez, Pulgar

Note: -

La cronaca in 7 momenti chiave

8' – GOL DELL'INTER. Proprio Borja Valero, ex di lusso della gara, trova spazio in area, sterza e batte Dragowski sul primo palo. 0-1.

14' – Grande intervento di Handanovic: Badelj piazza il destro dal limite, ma lo sloveno vola a togliere il pallone da sotto l'incrocio.

40' – Gol annullato a Lautaro Martinez: l'argentino segna a tu per tu con Dragowski su assist di Lukaku, che però, dopo un controllo VAR, viene pescato in fuorigioco. Niente raddoppio per l'Inter.

43' – Scodellata in area di Biraghi per Lukaku, che colpisce di testa: miracolo di Dragowski, che toglie la palla dalla porta evitando lo 0-2.

65' – Gran botta di Castrovilli e seconda gran parata di Handanovic, che si salva in due tempi. Secondo miracolo dopo quello su Badelj nel primo tempo.

73' – Lukaku si gira in area e presenta davanti a Dragowski, ma ancora una volta gli spara addosso, com'era accaduto mercoledì con Neto.

92' – GOL DELLA FIORENTINA. Stupendo gol di Vlahovic, che parte verso l'area nerazzurra e, da posizione defilata, fulmina Handanovic con un sinistro incrociato. 1-1 e Franchi in delirio.

MVP

Vlahovic. Con la sua stazza e le sue capacità aeree porta maggiori pericoli in area, pur pungendo poco. Nel recupero, ecco il capolavoro. Un gol che vale non un pareggio, ma una vittoria.

Fantacalcio

Promosso – Borja Valero. Ironia della sorte, trova il suo primo gol in campionato in quella Firenze che tanto lo ha amato e ancora continua ad amarlo. Raffinato ed elegante, si sta facendo trovare prontissimo nel momento del bisogno.

Bocciato – Chiesa. Non è nelle migliori condizioni e si vede. Senza il "gemello" Ribery combina poco, arrendendosi nei primi minuti della ripresa.

Il momento social

Gol da videogame per Vlahovic...

Le pagelle

