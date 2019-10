Succede di tutto a Firenze dove la Lazio batte 2-1 la Fiorentina, ritrova il successo e si riporta a -2 dal quarto posto occupato dal Napoli. Vittoria tutto sommato meritata quella della squadra di Simone Inzaghi, che cerca con maggiore insistenza la via della rete e sfrutta la vena del suo bomber principe, Ciro Immobile, già in doppia cifra dopo 9 giornate. Si interrompe invece la striscia positiva dei viola di Montella che in campionato non perdevano dall'1 settembre quando erano stati battuti 2-1 dal Genoa a Marassi.ù

Il momento social del match

Il tabellino

Fiorentina-Lazio 1-2

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres (38' Ranieri); Lirola (61' Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery (75' Boateng). All.: Montella.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (54' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic (61' J. Lukaku); Immobile, Correa (79' Caicedo). All.: Inzaghi.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

Gol: 23' Correa (L), 27' Chiesa (F), 89' Immobile (L).

Assist: Immobile (L, 0-1), Ribery (F, 1-1), J. Lukaku (L, 1-2).

Ammoniti: Ranieri, Castrovilli, Pulgar (F), Luis Alberto, Lulic (L).

Espulso: Ranieri (F) al 95' per doppia ammonizione.

Note - Recupero 3'+7'. Dragowski (F) para un rigore a Caicedo (L) al 97'.

La cronaca in 7 momenti chiave

13' LA LAZIO CHIEDE IL RIGORE! Discesa irresistibile di Lazzari sulla destra, Caceres lo contrasta e l'esterno biancoceleste cade a terra in piena area invocando il penalty. Guida lascia correre, la spinta c'è stata ma evidentemente il direttore di gara l'ha giudicata regolare. Appaiono giustificate le proteste dei giocatori della Lazio.

23' GOL DELLA LAZIO! CORREA! Immobile in verticale per Correa che salta in dribbling Dragowski e deposita in rete con il sinistro. Guida annulla per fuorigioco dell'argentino, ma il VAR rettifica la decisione del direttore di gara e concede la rete alla formazione di Simone Inzaghi.

25' MIRACOLO DI DRAGOWSKI! Splendido uno-due Correa-Luis Alberto, l'argentino calcia da due passi a botta sicura, il portiere della Fiorentina riesce a respingere con i piedi con una parata straordinaria in stile hockey.

27' PAREGGIO DELLA FIORENTINA! CHIESA! Ribery avanza palla al piede sulla sinistra e mette un pallone perfetto in area per il sinistro di prima intenzione di Chiesa che trafigge Strakosha con una conclusione nell'angolino basso.

59' SILURO DI LULIC! Gran destro dalla distanza dell'esterno della Lazio: Dragowski vola e respinge in tuffo.

89' GOL DELLA LAZIO! IMMOBILE! Jordan Lukaku si propone sulla siinistra e crossa a centro area dove Immobile, lasciato solo, trafigge Dragowski con un colpo di testa spedendo la palla nell'angolino basso. Il VAR convalida giudicando regolare un intervento dello stesso Lukaku ai danni di Sottil a inizio azione.

97' DRAGOWSKI PARA UN RIGORE A CAICEDO! Il portiere intuisce la conclusione dell'attaccante della Lazio, si tuffa sulla sua sinistra e respinge. Il penalty era stato concesso per un fallo di mano in area di Ranieri (espulso) su conclusione di Luis Alberto.

MVP

Ciro IMMOBILE - Man of the Match. Confeziona l'assist per il gol di Correa con una splendida verticalizzazione, poi firma il gol che vale i 3 punti con un'incornata nell'angolino basso. I suoi gol in campionato sono 10 dopo 9 giornate: un bottino da bomber vero.

Fantacalcio

Promosso

Franck RIBERY - Assist geniale per il gol di Chiesa, poi tantissimi palloni gestiti con sapienza e intelligenza. Dà una mano alla squadra in tutte le fasi di gioco: non gradisce affatto la sostituzione nella ripresa.

Bocciato

Felipe CAICEDO - Troppo molle e prevedibile in occasione del rigore sbagliato.