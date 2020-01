LIVE! Ibrahimovic torna al Milan: lo svedese sbarca a Milano, la giornata in diretta

È l'Ibra-Day, ovvero il giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il 38enne attaccante svedese torna a indossare la maglia rossonera a distanza di sette anni e mezzo dalla sua prima esperienza, dal 2010 al 2012, durante la quale vinse uno scudetto e una Supercoppa italiana segnando complessivamente 56 reti in 85 partite ufficiali. Ibrahimovic, che firmerà un contratto di 6 mesi con opzione sulla prossima stagione in caso di raggiungimento di bonus legati a presenze e reti, è chiamato a risollevare le sorti di una squadra protagonista di una prima parte di stagione disastrosa. Lo svedese, reduce dall'esperienza in MLS con i Los Angeles Lakers, è atteso a Linate intorno alle 11: il programma della sua giornata prevede le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina e i primi test atletici. Segui in diretta con noi l'Ibra-Day minuto per minuto.

Ore 10 - In tribuna con la Samp, possibile esordio in Coppa Italia

Zlatan Ibrahimovic sarà con ogni probabilità in tribuna lunedì pomeriggio a San Siro per assistere da spettatore al primo impegno del 2020 del Milan contro la Sampdoria. Il suo esordio bis in maglia rossonera è previsto mercoledì 15 gennaio, sempre a San Siro, contro la SPAL nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (ore 18).

Ore 9.45 - Ibrahimovic atteso a Linate alle 11

L'aereo con a bordo Zlatan Ibrahimovic dovrebbe atterrare all'aeroporto di Linate intorno alle 11 nel terminal riservato ai voli privati. Da lì lo svedese si sposterà alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito, preludio alla firma sul contratto a Casa Milan.

Ore 9.30 - Cresce l'attesa in Casa Milan

Conto alla rovescia naturalmente anche al Milan che, in attesa di riabbracciare Ibrahimovic, ha postato sul proprio profilo Twitter una mini-raccolta di alcuni dei gol più belli segnati dallo svedese in maglia rossonera tra il 2010 e il 2012.

Ore 9 - Il tweet di Ibrahimovic

Come spesso ci ha abituato, Zlatan Ibrahimovic ha postato sul proprio profilo Twitter una foto dal significato misterioso e interpretabile. Stavolta lo svedese ha immortalato 2 piedi con la scritta "Nessuna arroganza. Fiducia".





Seguono aggiornamenti. Seguono aggiornamenti.