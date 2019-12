Il lunch match della 14esima giornata regala una grande sorpresa. Il Sassuolo di De Zerbi ferma la Juventus sul 2-2 allo Stadium al termine di una prestazione magistrale. Un punto meritatissimo per la squadra emiliana, che fin dall'inizio gioca a testa alta senza alcun timore reverenziale. I bianconeri di Sarri, che in tante occasioni quest'anno avevano vinto di misura e trovando il successo nel finale: stavolta la Juve deve accontentarsi di un punto e per la prima volta in stagione non riesce a vincere davanti ai propri tifosi. Primo, punto storico anche per il Sassuolo che finora in casa della Juventus in Serie A aveva sempre perso.

Il momento social del match

Il tabellino

Juventus-Sassuolo 2-2

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can (54' Matuidi), Pjanic, Bentancur; Bernardeschi (53' Dybala); Higuain (79' Ramsey), Ronaldo. All.: Sarri.

Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic (72' Muldur), Traore (62' Duncan), Boga (90' Peluso); Caputo. All.: De Zerbi.

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1.

Gol: 20' Bonucci (J), 22' Boga (S), 47' Caputo (S), 68' rig. Ronaldo (J).

Assist: Bentancur (J, 1-0), Caputo (S, 1-1).

Ammoniti: Pjanic (J), Djuricic, Locatelli, Toljan, Kyriakopoulos, Muldur (S).

Note - Recupero 0'+4'.

La cronaca in 11 momenti chiave

7' OCCASIONISSIMA JUVENTUS! Bernardeschi in contropiede allarga sulla destra per Higuain: traversone basso del Pipita a centro area dove Emre Can liscia il pallone con il destro al limite dell'area piccola.

16' HIGUAIN A UN PASSO DAL GOL! Pjanic dentro per Higuain: palla perfetta per la girata al volo di destro del Pipita, sul secondo palo c'è Ronaldo che non ci arriva per un soffio. Pallone sul fondo ma grosso rischio per il Sassuolo.

20' GOL DELLA JUVENTUS! BONUCCI! Gran giocata del capitano bianconero su tocco di Bentancur: destro rasoterra dai 20 metri e pallone nell'angolino basso, niente da fare per Turati che si allunga ma non può arrivarci.

22' PAREGGIO DEL SASSUOLO! BOGA! Splendida combinazione in velocità in piena area della Juventus: Caputo tocca in profondità per Boga che, tutto solo davanti a Buffon, lo scavalca con un delizioso pallonetto di destro.

47' GOL DI CAPUTO! 2-1 SASSUOLO! CHE PAPERA DI BUFFON! Incredibile svarione della Juventus: palla sciagurata orizzontale di Cuadrado, De Ligt allontana ma proprio sui piedi di Caputo che controlla e calcia al volo. Pallone debole, Buffon si accartoccia e se lo fa incredibilmente sfuggire. Che errore! Sassuolo in vantaggio!

50' TURATI MIRACOLOSO! Ronaldo calcia una punizione perfetta dalla distanza, vola il portiere del Sassuolo che alza in corner in modo prodigioso. Che intervento del classe 2001!

61' ANNULLATO UN GOL A RONALDO! Il portoghese scatta tutto solo davanti a Turati, lo evita in dribbling e deposita col sinistro a porta vuota. Ma al momento del passaggio di Pjanic CR7 era in offside.

68' PAREGGIO DELLA JUVENTUS! RONALDO! Romagna entra in ritardo su Dybala in piena area: La Penna non ha dubbi e indica il dischetto del rigore. Esecuzione perfetta di CR7 che spiazza Turati e spedisce la palla nell'angolino basso.

73' TURATI SALVA SU DYBALA! Rimpallo che favorisce l'argentino: controllo e destro da due passi, il portiere del Sassuolo alza in corner con la punta delle dita.

88' TURATI SU RAMSEY! Destro a colpo sicuro del gallese in piena area: Turati si lascia sfuggire il pallone ma riesce a recuperarlo prima che superi la linea di porta.

94' RONALDO PERICOLOSO! Girata perfetta di testa del portoghese su cross dalla sinistra di Ramsey: pallone che finisce largo non di molto.

MVP

Stefano TURATI - Esordisce in Serie A a 18 anni allo Stadium, il campo più difficile della Serie A. Roba da far tremare le gambe dall'emozione. Eppure è di gran lunga lui il migliore in campo. Nel secondo tempo compie almeno tre parate straordinarie: sulla punizione di Ronaldo, sul destro ravvicinato di Dybala e sulla conclusione da due passi di Ramsey. Complimenti davvero a questo ragazzo.

Fantacalcio

Promosso

Jeremie BOGA - Partita a tutto campo dell'ivoriano che segna un gran gol con uno scavetto a beffare Buffon, crea la superiorità numerica sulla trequarti e si rende utile anche in fase di copertura. A tratti è letteralmente imprendibile.

Bocciato

Gianluigi BUFFON - Boga lo beffa con un pallonetto sul quale non può fare davvero nulla. Clamorosa, però, la papera sul gol di Caputo: ed è un errore che pesa come un macigno.