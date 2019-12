Lazio sul velluto al cospetto di un'Udinese davvero troppo remissiva e priva di idee. Gara senza storia all'Olimpico e decisa nei primi 45'. Al 10', Immobile insacca da pochi passi su suggerimento di Milinkovic-Savic. Poi, dominio biancoceleste e due rigori, trasformati dallo stesso Immobile a da Luis Alberto al 36' e allo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa, di fatto, poco più di una sgambata con la Lazio abile ad addormentare il gioco e a risparmiare energie fondamentali per il prosieguo della stagione. Simone Inzaghi consolida il 3° posto a 30 punti. Udinese ferma a 14.

Il tabellino

LAZIO-UDINESE 3-0

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (76' Cataldi), Luis Alberto (80' Andersen), Lulic (65' Jony); Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Mandragora, Walace (76' Barak), De Paul (60' Fofana), Samir; Nestorovski, Okaka (82' Teodorczyk). All.: Gotti.

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi.

Gol: 10' e 36' rig. Immobile (L), 45'+1 rig. Luis Alberto (L).

Assist: Milinkovic-Savic (L, 1-0).

Note - Recupero: 1+3. Ammonito: Troost-Ekong.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

6' - LUIS ALBERTO! Destro a giro indirizzato sotto il sette e autentico miracolo di Musso, che smanaccia alto sopra la traversa. Che parata da parte del portiere argentino dell'Udinese...

10' GOL DELLA LAZIO CON IMMOBILE! Milinkovic-Savic stoppa di petto, controlla e cede sottoporta un pallone prezioso per il numero diciassette biancocelste, che di mancino gira imparabilmente nell'angolino più lontano: 1-0, nonostante le proteste dei giocatori dell'Udinese per una presunta spinta di Milinkovic-Savic su Rodrigo Becão!

Ciro Immobile, Lazio-UdineseGetty Images

11' - ANCORA IMMOBILE! Luis Alberto lavora un ottimo pallone in area per il bomber che, giunto a rimorchio, calcia largo di poco: Lazio vicinissima al raddoppio.

13' - NESTOROVSKI SCIUPA TUTTO DALL'ALTRA PARTE! Smarcato a tu per tu con Strakosha da Mandragora, il macedone conclude incredibilmente alto da pochi passi in pallonetto. Occasionissima per l'Udinese.

14' - DIAGONALE IN PIENA AREA DI MANDRAGORA! La palla sfiora il palo: altra chance di pareggio per l'Udinese.

29' - COLPO DI TESTA DI IMMOBILE! Palla di poco a lato sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Luis Alberto con un destro a giro e raccolto in cielo dal bomber biancoceleste.

32' - MILINKOVIC-SAVIC! Destro di prima intenzione dai 20 metri: rasterra sul primo palo che esce di poco e va a sbattere sui cartelloni pubblicitari!

36' - GOL DELLA LAZIO CON IMMOBILE SU CALCIO DI RIGORE! Penalty assegnato per una scivolata in area su Correa da parte di Troost-Ekong, che prende sia caviglia che pallone. Check al VAR decisivo e trasformazione di Immobile potente e precisa. Musso spiazzato e 2-0!

45'+1 - GOL DELLA LAZIO CON LUIS ALBERTO SU CALCIO DI RIGORE! Nessun dubbio, questa volta, sull'intervento da tergo di Nuytinck su Correa in area Udinese: Immobile lascia la battuta allo spagnolo, che spiazza anch'egli musso per la rete del 3-0!

Lazio-Udinese, la Lazio in festa dopo il golGetty Images

52' - LULIC! L'esterno sinistro biancoceleste incorna bene un cross dalla destra di Lazzari con Musso che, ancora una volta, è formidabile a respingere.

54' - OKAKA! Smarcato a tu per tu con Strakosha de Nestorovski, l'attaccante bianconero si fa respingere dal portiere biancoceleste la conclusione ravvicinata. Ma i replay evidenziano un fuorigioco dell'ex centravanti del Watford.

77' - LUIS ALBERTO DALLA BANDIERINA! Il numero 10 biancoceleste cerca di ingannare Musso con il gol olimpico: la palla termina di poco fuori bersaglio.

MVP

Immobile. Arma letale. Davanti allo specchio non sbaglia mai. La doppietta di questa sera lo porta a 17 centri stagionali. Se per Simone Inzaghi la Lazio non è Immobile-indipendente, in realtà poco ci manca...

Fantacalcio

Promosso: Milinkovic-Savic. Suo il suggerimento vincente, dopo una battaglia fisica con Rodrigo Becão, con cui mette Immobile nelle condizioni di stappare il match dopo 10'. Tra passaggi liftati e dribbling secchi, si rivede il miglior "Sergente".

Bocciato: Rodrigo Becão. Rientra in pianta stabile tra i titolari dopo lo stop per infortunio, ma la sensazione è che la ruggine da smaltire sia ancora molta. Perennemente in ritardo nei contrasti, commette un'infinita di falli inutili, ancorché pericolosi.

