a breve...

Il tabellino

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (71’ Rispoli), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer (58’ Tabanelli); Mancosu; Babacar, Farias (46’ Lapadula).

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Danilo (58’ Cuadrado), Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can (71’ Rabiot), Pjanic (65’ Khedira), Bentancur; Bernardeschi; Dybala, Higuain.

Gol: 50’ rig. Dybala, 56’ rig. Mancosu.

Note – Ammoniti: Calderoni, Rossettini, Mancosu, Lapadula; Bernardeschi.

Il momento social

La cronaca in XXX momenti chiave

8’ - CHE OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Can per BERNARDESCHI, che però in area si addormenta, sbagliando in controllo. Sfuma l'occasione che era nata dal contropiede della Juventus. Che chance.

15’ – GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Tiro-cross di Alex Sandro da sinistra, Higuain si butta nello spazio e da solo sbuca per il piattone facile-facile. Juventus avanti, ma dopo il controllo VAR il gol viene cancellato per il fuorigioco dell’argentino.

22’ - HIGUAIN! JUVENTUS VICINA AL GOL! Grande palla di esterno di Dybala, Higuain attacca lo spazio e prova poi il diagonale: pallone fuori non di molto.

27’ - MIRACOLO DI GABRIEL! Dybala, perfettamente imbeccato, controlla e calcia all'angolino, ma il portiere del Lecce si supera deviando in corner. Intervento super. Il Lecce si salva.

42’ - DANILO! OCCASIONE JUVENTUS! Azione manovrata, Danilo arriva solo al vertice dell'area piccola ma cerca l'ennesimo assist. Il tiro sarebbe stato più opportuno. Troppo leziosa la Juventus, che cerca il bello e il passaggio di troppo, vuole arrivare in porta con la palla.

50’ – VANTAGGIO JUVENTUS. Dopo controllo del VAR un intervento di Petriccione su Pjanic viene valutato come in area di rigore. Dal dischetto Dybala non sbaglia e sblocca così la partita dei bianconeri.

56’ – PAREGGIO LECCE. Sul pallone dentro Lucioni devia sul braccio largo di De Ligt. L’arbitro non ha dubbi: rigore. Dal dischetto Mancosu è freddissimo e fa 1-1.

61’ – CLAMOROSA OCCASIONE PER BERNARDESCHI. Palla perfetta di Alex Sandro sullo scatto, Bernardeschi controlla, dribbla Gabriel ma a porta ormai vuota tira sul palo. Errore incredibile.

65’ - Fuori PJANIC e dentro KHEDIRA. Da valutare le condizioni del bosniaco che si è bloccato di colpo. Un problema muscolare alla coscia destra. Potrebbe essere un'assenza pesante questa per Sarri, unico vero imprescindibile per il suo gioco, il centrocampista bosniaco.

74’ - BONUCCI VICINO AL GOL! Non riesce a tenere bassa la palla il centrale della Juventus che da punizione era sbucato sul secondo palo: colpisce il pallone però mentre scappa via e si sta alzando, e così finisce sopra la traversa.