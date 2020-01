Dopo un avvio di stagione non facile, la Roma era riuscita a trovare una sua quadra, tanto da volare alle medie punti delle prime in classifica. Alla prima del 2020, però, la squadra di Fonseca è costretta ad ammainare la bandiera in casa, perdendo contro un Torino arcigno in difesa e devastante in avanti. Ad ogni ripartenza l’impressione è che il Toro potesse segnare, con un Belotti d’annata che ha trovato la doppietta personale (oltre ad un palo e una traversa). La Roma ha avuto le sue occasioni, ma un po’ l’imprecisione al tiro, un po’ i grandi interventi di Sirigu, finisce ko e ora si deve guardare dai possibili ritorni di Atalanta e Cagliari.

Tabellino

Roma-Torino 0-2

Roma (4-2-3-1): Pau López, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout (63’ Mkhitaryan), A.Diawara; Zaniolo (88’ Ünder), Lo.Pellegrini, Diego Perotti (73’ N.Kalinic); Dzeko. All. Paulo Fonseca

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina (89’ Laxalt); Verdi (69’ Meïté), Berenguer (90+6 Adopo); Belotti. All. Walter Mazzarri

Marcatori: 45+2 e 86’ rig. Belotti (T)

Assist: 45+2 Rincon (1-0 Belotti)

Arbitro: Marco Di Bello, sezione di Brindisi

Ammoniti: 15’ Izzo, 20’ Verdi, 28’ A.Diawara, 45’ Veretout, 55’ Kolarov, 64’ G.Mancini, 76’ Florenzi

Espulsi: nessuno

La cronaca in 12 momenti

3’ CI PROVA ZANIOLO - Sinistro da fuori di Zaniolo, deviato, ma Sirigu riesce a respingere con un colpo di reni.

8’ PALO PER BELOTTI - Chance per il Torino con l'inserimento di Belotti, diagonale di destro ma Pau Lopez manda sul palo.

8’ ANCORA TORINO - Sinistro al volo di Belotti non preciso, diventa un assist per De Silvestri che va di testa, ma Pau Lopez è ben appostato.

16’ SIRIGU DICE DI NO - Calcio di punizione di Kolarov che supera la barriera, ma Sirigu risponde presente.

31’ LUKIC SI MANGIA UN GOL - Belotti crossa da sinistra, ma Lukic sbaglia da pochi metri mandando alto di testa.

Belotti - Roma-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

39’ PARATA DI SIRIGU - Ancora una super parata di Sirigu sul tiro di Pellegrini. Poi Kolarov non riesce ad arrivare per il tap-in, con la chiusura di Izzo.

45+2 GOL DI BELOTTI - Torino in vantaggio con Belotti che supera Pau Lopez con un sinistro di potenza che finisce sotto la traversa.

49’ TRAVERSA DI BELOTTI - Numero di Berenguer, palla per Belotti che supera Mancini e va con la punta del piede, ma c'è Pau Lopez che respinge sulla traversa.

68’ MIRACOLO DI SIRIGU - Roma vicinissima al pareggio con Pellegrini, ma Sirigu dice di no. Mancini cerca il tap-in da due passi, ma è chiuso in angolo.

Salvatore Sirigu - Roma-Torino - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

78’ OCCASIONE ROMA - Ancora Florenzi sulla destra, palla per Mkhitaryan che va col sinistro ma la sua conclusione è debole con Sirigu che para.

81’ BERENGUER MANCA IL COLPO DEL KO - Ancora Belotti che serve Berenguer a centro area, destro a lato. Clamoroso errore dello spagnolo.

86’ GOL DI BELOTTI - Rigore per il Torino per un braccio di Smalling. Dal dischetto c’è Belotti che spiazza Pau Lopez.

Il Tweet

Un po' di ironia a fine partita...

MVP

Andrea BELOTTI - Come non darlo a lui. È uno show quello del ‘Gallo’ che fa reparto da solo: colpisce un palo, una traversa, segna un gran gol e rifinisce per i compagni. Un fardello per tutta la difesa della Roma.

Fantacalcio

Il migliore: Salvatore SIRIGU - È una sicurezza tra i pali, perché anche la Roma ha le sue occasioni, ma il portiere dei granata chiude su tutti e tutto.

Il peggiore: Gianluca MANCINI - Questa volta non è il solito Mancini, né in fase di impostazione né in fase difensiva. Troppo spazio lasciato ai trequartisti ospiti e si addormenta in occasione del gol del vantaggio di Belotti.