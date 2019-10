Claudio Ranieri inizia con un confortante pareggio la sua avventura sulla panchina della Sampdoria: a Marassi il tecnico capitolino ferma sullo 0-0 la sua ex Roma al termine di una partita avara di emozioni. I giallorossi perdono Cristante e Kalinic per infortunio nel primo tempo, entra Dzeko e nella ripresa il ritmo si alza. La migliore occasione capita sui piedi di Pastore che all'83' sfiora il palo con un destro dal limite. Nel finale espulso Kluivert che, già ammonito, entra in maniera scomposta su Murru rimediando il secondo giallo. All'88' Bonazzoli scalda i guanti di Pau Lopez, ma lo 0-0 non si schioda.

Il tabellino

Sampdoria-Roma 0-0

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni (60' Depaoli), Vieira, Bertolacci (73' Ekdal), Jankto; Gabbiadini (65' Bonazzoli), Quagliarella. All.: Ranieri.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante (8' Pastore), Veretout; Florenzi (75' Perotti), Zaniolo, Kluivert; Kalinic (47' pt. Dzeko). All.: Fonseca.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.

Ammoniti: Vieira, Bertolacci. Bereszynski (S), Mancini, Perotti (R).

Espulso: 86' Kluivert (R).

Note - Recupero 5'+3'.

La cronaca in 7 momenti chiave

8' CRISTANTE SI FA MALE E DEVE USCIRE! Il centrocampista della Roma alle prese con un problema muscolare, al suo posto entra Pastore.

21' ZANIOLO SPRECA TUTTO! Finta su Murillo ad aprire il campo in contropiede, poi tocco troppo lungo in profondità per Kalinic che era scattato con i tempi giusti, Audero esce alla disperata al limite e respinge con i piedi.

47' pt. ANCHE KALINIC COSTRETTO A USCIRE L'attaccante croato deve lasciare il campo per un problema al ginocchio sinistro, al suo posto entra Dzeko che indossa una maschera a protezione dello zigomo destro.

70' DE PAOLI VICINO AL GOL! Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Depaoli che prova il destro dal limite: palla di poco alta, c'è una deviazione e altro angolo per la Samp.

83' ROMA A UN PASSO DAL GOL! Destro di Pastore dal limite: Audero vola va non ci arriva, palla leggermente deviata che termina a fil di palo.

89' BONAZZOLI PERICOLOSO! L'attaccante sfonda dalla sinistra, entra in area e lascia partire un siluro sul primo palo, attentissimo Pau Lopez a respingere.

86' ESPULSO KLUIVERT Secondo giallo e rosso per l'olandese che travolge Murru sulla trequarti sinistra.