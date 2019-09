A scuola di calcio dall'Atalanta. Avversario di turno il Sassuolo di De Zerbi, scenario della lezione il Mapei Stadium di Reggio Emilia, proprio l'impianto dove pochi mesi fa i bergamaschi conquistarono la storica qualificazione alla fase a gironi di Champions League. Finisce 4-1 per i bergamaschi e il risultato, per quanto si è visto sul terreno di gioco, sta persino stretto a Gomez e compagni. Una dimostrazione di superiorità imbarazzante anche se - così come è giusto sottolineare la straordinaria prestazione dell'Atalanta - è altrettanto doveroso evidenziare la serata da incubo del Sassuolo, assente mentalmente dalla partita fin dal primo minuto. Di Gomez (doppietta), Gosens e Zapata le reti dei bergamaschi che con 15 gol all'attivo sono il miglior attacco del campionato. Di Defrel l'unica e inutile rete degli emiliani.

Il momento social del match

Il tabellino

Sassuolo-Atalanta 1-4

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso (46' Tripaldelli); Duncan (82' Magnanelli), Obiang, Bourabia (46' Traoré); Berardi, Defrel, Boga. All.: De Zerbi.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens (61' Arana); Gomez (72' Malinovskyi), Ilicic; Zapata (75' Barrow). All.: Gasperini.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma.

Gol: 6' Gomez (A), 13' Gosens (A), 29' Gomez (A), 35' Zapata (A), 62' Defrel (S).

Ammoniti: Berardi, Ferrari (S), Toloi, Malinovskyi (A).

Assist: Zapata (A, 0-3); Hateboer (A, 0-4), Duncan (S, 1-4).

Note - Recupero 2'+4'.

Alejandro Papu GomezGetty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

6' 1-0 ATALANTA! CAPOLAVORO DI GOMEZ! Strepitosa accelerazione dell'argentino che parte da metà campo, entra in area senza trovare nessuna opposizione, entra in area, supera Toljan con un tunnel e batte Consigli con un tocco di esterno destro che si insacca sotto la traversa.

13' 2-0 ATALANTA! GOSENS! Toloi al limite dell'area per Ilicic, lo sloveno mette in mezzo un pallone rasoterra che attraversa tutta l'area piccola e arriva sul secondo palo dove Gosens, tutto solo, insacca con un destro sotto la traversa.

23' ATALANTA A UN PASSO DAL 3-0! Gosens sfonda sulla sinistra evitando facilmente Duncan e spara col destro: pallone respinto sul quale Zapata prova il destro dal limite e sfiora la traversa.

25' CONSIGLI MIRACOLOSO! Clamoroso liscio di Chiriches, Zapata è tutto solo davanti a Consigli, destro secco e grande parata del portiere del Sassuolo.

29' 3-0 ATALANTA! GOMEZ! Lezione di calcio dell'Atalanta. Pasalic in verticale per Zapata, tocco di prima del colombiano per Gomez che controlla e supera Consigli con una puntatina di destro.

35' 4-0 ATALANTA! ZAPATA! Hateboer va via sulla destra e crossa un pallone perfetto a centro area dove Zapata anticipa nettamente Chiriches sul primo palo e batte Consigli con una perentoria incornata.

62' GOL DEL SASSUOLO! Duncan in profondità per Defrel che, spalle alla porta al limite dell'area, si gira liberandosi della marcatura di Djimsiti e batte Sportiello con un gran sinistro che si insacca sotto la traversa. Valeri inizialmente annulla per fuorigioco dello stesso Defrel, poi convalida dopo il check al VAR.

84' ATALANTA VICINA AL 5-1! Arana dalla sinistra mette un traversone basso che attraversa tutta l'area di rigore, sul secondo palo c'è Hateboer che calcia con il destro di prima intenzione: traiettoria insidiosa, Consigli si salva con un ottimo riflesso.

86' CONSIGLI DICE NO A BARROW! Barrow dribbla secco Chiriches e calcia col sinistro, bravissimo il portiere del Sassuolo a chiudergli lo specchio e a mettere in corner con un piede.

MVP

Alejandro GOMEZ - Il primo gol è qualcosa di meraviglioso: parte palla al piede da metà campo, evita Toljan con un tunnel in piena area e scaraventa il pallone sotto la traversa. Delizioso anche il gol del 3-0. A questo vanno aggiunte aperture geniali e tocchi mai banali. Man of the Match per distacco.

Fantacalcio

Promosso

Hans HATEBOER - Imprendibile sulla destra dove ridicolizza Peluso. Splendida la sgroppata conclusa con un cross perfetto sul primo palo per l'incornata di Zapata.

Bocciato

Vlad CHIRICHES - Incredibile e inaccettabile a questi livelli la facilità con cui si fa saltare dagli attaccanti dell'Atalanta. Emblematico il liscio nel primo tempo non sfruttato da Zapata: un vero e proprio disastro.