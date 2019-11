Il Sassuolo di Roberto De Zerbi vince con merito, soprattutto per come ha giocato nella ripresa, contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic che esce sconfitto dal campo con un netto 3-1 frutto dei gol di Francesco Caputo, autore di una doppietta e di Jeremy Boga. I neroverdi hanno disputato una partita più accorta e continua rispetto ai rossoblù che hanno commesso errori marchiani in occasione delle reti dei padroni di casa che sono penetrati in area di rigore felsinea con troppa facilità. Il gol del Bologna porta la firma di Riccardo Orsolini a cui è stato annullato un altro gol, giustamente, per fuorigioco. Con questi tre punti il Sassuolo supera i rossoblù e vola a quota 13 punti, a più uno sulla squadra di Mihajlovic e con ancora una partita da recuperare contro il Brescia.

Il tabellino Sassuolo-Bologna 3-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli (78’ Bourabia), Magnanelli, Djuricic (61’ Traoré); Berardi (74’ Defrel), Caputo, Boga

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli (83’ Schouten), Medel (61’Dzemaili); Orsolini, Svanberg, Skov-Olsen (54’ Sansone); Palacio

Arbitro: Piccinini

Reti: 34’ e 75’ Caputo (S), 68’ Boga (S), 70’ Orsolini (B)

Ammoniti: Medel (B), Danilo (B), Bani (B), Marlon (S), Dzemaili (B), Magnanelli (S), Svanberg (B), Mbaye (B)

La cronaca in 8 momenti chiave

20’ RISCHIO AUTOGOL DA PARTE DI MARLON CON UN RETROPASSAGGIO SUICIDA! CONSIGLI EVITA IL GOL E IN SCIVOLATA LA METTE IN ANGOLO!

21’ Angolo velenoso da parte di Orsolini: si salva ancora Consigli!

33’ Berardi la allarga bene per Caputo che di prima intenzione calcia in porta da buona posizione: esterno della rete! Poteva far meglio qui l'ex Empoli

55’ POLIIIIIIIIIIIII!CONSIGLI L METTE IN ANGOLO! Grande parata del portiere neroverde!

67’ Traorèèèèèèèèè! L'ex Empoli si inserisce in area di rigore e va al tiro: para Skorupski e poi Danilo spazza!

68’ CONTROPIEDE DEL BOLOGNA CON SANSONE E PALACIO CHE SI INVOLANO IN AREA DI RIGORE DEL SASSUOLO: CHIUDE TUTTO MAGNANELLI!

70’ LA RIAPRE SUBITO IL BOLOGNA! CON IL TAP-IN VINCENTE DI ORSOLINI SULLA SMANACCIATA DI CONSIGLI! Caparbio nella circostanza Krejici!

75’ GOOOOOOOOOOL!CHE GOL CAPUTO! 3-1 SASSUOLO! Che errore del Bologna con Poli che regala il pallone a Caputo che punta Danilo e poi di sinistro a incrociare batte ancora Skorupski!

Il momento social

Mvp

Jeremy BOGA- Non si vede molto ma segna il gol del 2-0 in un momento delicato del match e con il Bologan che poco prima aveva sfiorato l'1-1. Decisivo

Fantacalcio

Promosso

Francesco CAPUTO- Non segnava da troppo tempo e con la doppietta realizzata oggi ha dato un chiaro segnale a De Zerbi e ai fantallenatori: Ciccio è tornato

Bocciato

DANILO- Caputo gli fa venire il mal di testa e gli scappa via due volte in occasione del primo e del terzo gol. Negativo