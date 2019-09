One man show al Mapei Stadium: Domenico Berardi torna a segnare una tripletta alla Sampdoria a distanza di sei anni, ma questa volta sulla panchina dei blucerchiati non c’è Delio Rossi, ma Di Francesco. Strano il calcio: il bomber neroverde complica (e non poco) la nuova esperienza dell’allenatore che lo ha lanciato in Serie A. Per i genovesi sono già 7 gol subiti in due partite a dispetto di uno solo segnato, quello della bandiera di Quaglierella contro i neroverdi.

Per la Samp il primo tempo è un’autentica caporetto: tris incassato in 14 minuti e espulsione sacrosanta di Vieira per un’entrataccia a gioco fermo su Peluso. I tifosi rimpiangono già Giampaolo sullo sfondo di un passaggio societario che non sembra sbloccarsi. E il calendario dopo la sosta non sorride: ci sono Napoli, Torino, Fiorentina e Inter. Dall’altra pare il Sassuolo ritrova il suo faro in attacco dopo la squalifica nella prima uscita stagionale e cambia subito pelle rispetto alla sconfitta incolore contro il Torino.

Domenico Berardi - Sassuolo-Sampdoria - Serie A 2019/20LaPresse

La cronaca in 6 momenti chiave

29’ VANTAGGIO DEL SASSUOLO – 1-0 dei neroverdi sull'asse Berardi-Caputo: l'ex Empoli semina il panico sull'out di sinistra, superando Murillo e crossando sul fondo per il bomber di De Zerbi: Berardi anticipa Colley e trafigge Audero. Azione velocissima dei padroni di casa

36’ RADDOPPIO DEL SASSUOLO – Ancora Berardi, ancora dormita della retroguardia della Sampdoria in un’azione fotocopia del primo gol... Questa volta è Duncan a metterla dentro da sinistra, il bomber neroverde si fa trovare pronto e (da solo) incorna in rete. Audero osserva ancora la palla che si insacca

43’ TERZO GOL DEL SASSUOLO – Berardi cala il tris. Il bomber neroverde riceve da Duncan e fa partire una bordata a giro appena fuori dall'area. Audero non vede partire il tiro e la palla si infila nell'angolino

45’+1’ L’ESPULSIONE DI VIEIRA - Intervento allucinante del centrocampista della nazionale U21 inglese che oltre la linea laterale entra a martello su Peluso. L'arbitro estrae direttamente il cartellino rosso. La Var conferma la decisione di Pairetto

47’ POKER DEL SASSUOLO - Primo gol di Traorè in maglia neroverde: l’ivoriano si inserisce benissimo sulla palla filtrante di Muldur. Difesa Samp imbarazzante

66’ GOL DELLA BANDIERA DELLA SAMP – Ekdal cade in area per un intervento di Duncan. L'arbitro fischia il rigore. Dal dischetto Quagliarella non sbaglia

Di Francesco dopo la sconfitta contro il SassuoloGetty Images

Mvp

Berardi - Torna dalla squalifica e fa il bello e il cattivo tempo. Complice la difesa della Samp, impiega 14 minuti per diventare capocannoniere della Serie A e mette nei guai Di Fra

L’angolo del Fantacalcio

Il Promosso. Caputo - Una vera spina nel fianco del Sassuolo sulla sinistra. Si intende alla perfezione con Berardi, è veloce e ha voglia di mettersi in mostra. Suo almeno per metà il merito del primo gol, nato da un suo contropiede fulmineo e dal cross perfetto per Domenico. Bonus anche senza gol

Il Bocciato. Vieira - Oltre all'inspiegabile intervento su Peluso che gli costa un’espulsione che condiziona ancora di più la gara, la sua prestazione è abbastanza incolore, salvo una conclusione in avvio

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan (dal 77’ Mazzitelli), Obiang, Locatelli (dall’83’ Djuricic); Traorè; Berardi (dal 74’ Boga), Caputo. Allenatore: De Zerbi

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto (dal 54’ Ferrari); Ramirez (dal 60’ Caprari), Quagliarella, Leris (dal 46’ Barreto). Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Luca Pairetto di Torino

Gol: 29’, 36’ e 43’ Berardi, 47’ Traorè, 67’ Quagliarella



Assist: Caputo, Duncan (X2), Muldur



Ammoniti: Duncan (S) Colley, Quaglierella, Caprari (S)



Espulsi: Vieira

Note: Recupero 1’ p.t., 0 s.t.