Più che una lotta scudetto, pare una gara a "ciapa no". Pareggia la Juventus, pareggia pure l'Inter, ma il Napoli non ne approfitta. Gli azzurri vengono fermati sul campo di una valorosa SPAL, che si stringe al petto l'1-1 finale come fosse una vittoria e conquista il primo punto contro gli azzurri dal proprio ritorno in Serie A, datato 2017. Entrambe nel primo tempo - o meglio: nei primi 16 minuti - le reti dell'incontro: di Milik prima, di Kurtic poi. Ma nel calderone ci sono anche un palo a testa e un rigore prima concesso da La Penna al Napoli e poi tolto, dopo l'intervento esterno della solita VAR. Occasione sprecata dagli uomini di Ancelotti, dunque, che oltre a non guadagnare terreno su Juve e Inter ne perdono dall'Atalanta, dilagante contro l'Udinese e prossima avversaria di scena al San Paolo. La SPAL, invece, esulta: è ancora invischiata fino al collo nella zona retrocessione, ma un punto così fa classifica e pure morale.

Il tabellino

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor (55' Cionek); Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic (77' Valoti), Reca; Petagna, Paloschi (61' Floccari). All. Semplici

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit (70' Callejon), Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Elmas (54' Fabian Ruiz), Allan, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens (72' Llorente). All. Ancelotti

Arbitro: Federico La Penna di Roma

Gol: 9' Milik (N), 16' Kurtic (S)

Assist: Allan (N, 0-1), Strefezza (S, 1-1)

Ammoniti: Strefezza, Tomovic, Luperto, Cionek, Berisha

La cronaca in 12 momenti chiave

3' – Punizione calciata perfettamente a giro da Petagna: Ospina non ci arriva e la palla sbatte contro la traversa. SPAL subito pericolosissima.

9' – GOL DEL NAPOLI. Allan tocca al limite per Milik, che con una rasoiata mancina improvvisa sorprende nettamente Berisha. 0-1.

16' – GOL DELLA SPAL. Splendida iniziativa personale di Strefezza e cross basso all'altezza del dischetto: Kurtic arriva di gran carriera e con un destro imparabile supera Ospina. 1-1.

35' – Stupenda azione personale di Insigne e taglio in area per Mertens, il cui tiro-cross viene respinto da Tomovic nei pressi della linea prima che la palla arrivi a Milik.

40' – La Penna assegna un calcio di rigore al Napoli per un mani in area di Vicari. Dopo aver guardato il replay, però, cambia idea in quanto il braccio del centrale della SPAL è attaccatissimo al corpo.

51' – Angolo di Murgia e spizzata sul primo palo di Vicari, ma il portiere colombiano toglie il pallone dalla porta con un riflesso incredibile. Parata semplicemente strepitosa.

61' – Il neo entrato Fabian Ruiz si accentra e fa partire un sinistro che, leggermente deviato da Vicari, sfiora l'incrocio.

70' – Infortunio apparentemente grave per Malcuit, che si fa male a un ginocchio in un normale contrasto con Vicari e deve lasciare il campo in lacrime.

74' – Velo di Milik e sinistro piazzato dal limite da Fabian Ruiz che, con Berisha immobile, colpisce in pieno la base del palo.

79' – Sinistro improvviso di Milik e parata in due tempi di Berisha. Brivido per la SPAL, che si salva.

81' – Di nuovo Berisha grande protagonista: respinta col corpo sempre su un sinistro di Milik, servito all'indietro da Insigne.

96 – Milik aggira Berisha e crossa per Llorente, il cui colpo di testa in precaria coordinazione termina a lato.

MVP

Kurtic. Riporta in quota la SPAL con il suo secondo gol in campionato. Conferma di essere un giocatore mortale negli inserimenti da dietro.

Fantacalcio

Promosso – Strefezza. Incendia la fascia destra della SPAL, soprattutto nel primo tempo, con azioni continue e ficcanti. Perfetto il cross radente che consente a Kurtic di andare a segno.

Bocciato – Elmas. Largo a destra, come ampiamente prevedibile, non rende. Combina poco e viene sostituito a inizio ripresa. Colpa anche di Ancelotti per averlo schierato in quella posizione.

