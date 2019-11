Il Verona vola altissimo, il Brescia deve nuovamente inchinarsi. Secondo successo di fila per i veneti di Ivan Juric, che conquistano altri 3 punti grazie alle reti messe a segno nella ripresa dal classe 2001 Salcedo e da Pessina. Inutile il definitivo 2-1 di Balotelli: gol super, ma ininfluente ai fini del punteggio. Un ko che pone ancor più a rischio la posizione sulla panchina bresciana di Eugenio Corini, sul quale le voci di una possibile sostituzione sono destinate a crescere d'intensità nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Mentre i veneti, accreditati dai più a inizio campionato come una delle principali candidate a un rapido ritorno in B, si divertono a smentire qualsiasi pronostico. Nel pomeriggio del Bentegodi, infine, c'è spazio per il solito lato triste della medaglia: i presunti "buu" razzisti indirizzati al 10' della ripresa dalla curva di casa a Balotelli, che prende in mano il pallone e lo spara verso i tifosi. Un episodio che macchia parzialmente l'ennesima gioia dell'Hellas.

Il tabellino

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (16' Dawidowicz), Empereur; Faraoni, Veloso (54' Pessina), Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo (73' Stepinski). All. Juric

Brescia (3-5-2): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti (46' Ndoj); Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella (86' Curcio); Donnarumma (71' Matri), Balotelli. All. Corini

Arbitro: Maurizio Mariani di Roma

Gol: 50' Salcedo (V), 81' Pessina (V), 85' Balotelli (B)

Assist: Veloso (V, 1-0), Zaccagni (V, 2-0), Romulo (B, 2-1)

Ammoniti: Martella, Mangraviti, Empereur, Mateju, Balotelli, Tonali

Note: -

La cronaca in 10 momenti chiave

16' – Colpo di testa di Bisoli contro la traversa, sulla ribattuta arriva Tonali che da ottima posizione alza troppo la mira.

26' – Punizione calciata magistralmente a giro da Balotelli e palla che colpisce il legno più lontano, con Cistana che non riesce a coordinarsi e di testa non trova la porta vuota.

27' – Cross lungo di Salcedo e colpo di testa fuori in scarsa coordinazione di Zaccagni, libero a pochi passi dal secondo palo.

31' – L'arbitro Mariani assegna un calcio di rigore al Verona per presunto fallo di Mangraviti su Salcedo, espellendo il difensore bresciano, poi cambia idea dopo aver visto il replay.

50' – GOL DEL VERONA. Colpo di testa vincente di Salcedo dall'angolo di Miguel Veloso e primo gol in Serie A per il baby classe 2001. 1-0 Verona.

55' – Gesto di stizza di Balotelli, che prende il pallone con le mani e lo spara verso la curva veronese! Il centravanti bresciano quasi minaccia di abbandonare la partita, poi viene riportato alla calma da compagni e avversari.

75' – Bisoli rimette al centro per Romuloo, che arriva da dietro ma dal dischetto spara alto. Grande occasione sciupata.

81' – GOL DEL VERONA. Zaccagni ruba palla e tocca all'indietro per il neo entrato Pessina, che da pochi passi fa partire un sinistro incrociato lento ma precisissimo. 2-0.

85' – GOL DEL BRESCIA. Tocco al limite di Romulo e stupendo destro a giro di Balotelli che si infila sotto l'incrocio di Silvestri. 2-1 e partita riaperta.

94' - Matri chiede un rigore per un contatto in area che Mariani giudica regolare. L'ex attaccante di Juventus e Milan sarà poi espulso dopo il triplice fischio.

MVP

Salcedo. Ogni tanto commette qualche peccato di gioventù, tra scelte sbagliate e un pizzico di egoismo, però che verve, che grinta, che brillantezza. Tiene in ambasce da solo la difesa bresciana e realizza il gol del vantaggio. Esce tra l'ovazione del Bentegodi.

Fantacalcio

Promosso – Zaccagni. Primo tempo così così, senza troppi spunti, e finale in assoluto crescendo. Sulla sinistra si rende protagonista di tante buone iniziative, entrando pure nel tabellino degli assist.

Bocciato – Donnarumma. Non trova praticamente mai l'intesa con Balotelli e, in questo modo, non ha opportunità per far male. Anonimo. Non a caso non conclude la partita.