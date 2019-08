Nelle ore in cui Firenze si risveglia, inebriata, con il pensiero di poter avere dalla propria parte Franck Ribery, la Fiorentina non si ferma. E ora va a caccia anche di un attaccante, punto dolente della rosa di Montella. Con un profilo che potrebbe diventare sempre più concreto entro il 2 settembre, ma in realtà anche oltre: quello di Fernando Llorente.

L'intermediario al Centro Sportivo

L'intermediario di mercato Frank Trimboli si è infatti presentato al Centro Sportivo Davide Astori per parlare con Daniele Pradé, direttore sportivo viola. Argomento del giorno: proprio Llorente. Il centravanti ideale individuato dalla Fiorentina per impreziosire il tridente completato da Ribery e Chiesa. Il basco è svincolato dal 1° luglio, ovvero da quando ha lasciato il Tottenham, che non gli ha rinnovato il contratto nonostante le buone prestazioni nelle fasi finali di Champions League e, in particolare, ad Amsterdam contro l'Ajax. Tanti gli approcci nei confronti dell'ex bianconero, ma nessun club ha operato l'affondo decisivo. E così la Fiorentina, che intanto è vicina anche al napoletano Lorenzo Tonelli per la retroguardia, si rifà sotto.

La concorrenza: Napoli in prima fila, poi Inter e United

La concorrenza da battere è però agguerritissima. Perché in prima fila c'è propri il Napoli, che secondo 'Tuttosport' avrebbe già trovato un'intesa di massima con Llorente: due milioni e mezzo per due anni. La prima scelta degli azzurri, come noto, è Mauro Icardi, ma la ritrosia dell'argentino nel lasciare l'Inter e trasferirsi alla corte di Ancelotti ha indotto il club a tenersi da parte una seconda opzione. Meno concreto lo scenario di un approdo all'Inter, che ha già preso Lukaku e spera sempre di chiudere a breve per Alexis Sanchez. Proprio in vista della partenza del cileno, infine, pure il Manchester United sta pensando allo svincolato Llorente. Intanto, la presenza a Firenze di Trimboli indica che anche la Fiorentina ha intenzione di giocarsi fino in fondo le proprie carte.