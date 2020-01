Lo scambio Kurzawa-De Sciglio resta in fase di stallo: la Juventus vuole un conguaglio

C’era attesa per lo scambio Kurzawa-De Sciglio, ma l’operazione tra Juventus e PSG non si è ancora concretizzata. Il giocatore, secondo l’Equipe, aveva trovato l’accordo con i bianconeri sulla base di un quadriennale, ma non c’è ancora intesa tra i due club. Si perché c’è una differenza di vedute circa la valutazione dei due giocatori, per un discorso tecnico ma anche di bilancio: entrambe i club, infatti, cercano di piazzare una plusvalenza.

È la Juventus a voler un congugalio per questo scambio, facendo leva sul fatto che De Sciglio ha ancora un contratto fino al 2022 mentre Kurzawa ha un contratto in scadenza per a giugno 2020, e quindi sarebbe disponibile a 0 a partire dalla prossima stagione.

PSG e Juventus riusciranno a trovare un accordo? Sarri aspetta un nuovo terzino (che possa giocare visto tutti gli infortunati), mentre Kurzawa spera in una nuova destinazione considerando l’ingombrante presenza di Bernat che gli ha tolto il posto sulla fascia.