Lo sfogo di Petagna: "Il calcio deve essere messo da parte; la salute occupa il primo posto"

Così Andrea Petagna a fine partita in merito ai surreali fatti di Parma che hanno preceduto il fischio d'inizio del match del Tardini inizialmente previsto per le 12.30 e invece andato in scena alle 13:45. Il suo post di Instagram è piuttosto emblematico:

" Oggi abbiamo giocato, siamo scesi in campo e ce l’abbiamo messa tutta. Ho anche segnato ma oggi nessuno ha vinto. In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte. La salute di tutti al primo posto. Poi torneremo a giocare "