Proviamo a fare un salto all'indietro nel tempo, di un anno esatto. Era il 31 agosto 2018 quando a San Siro, nel debutto casalingo stagionale del Milan contro la Roma, Gonzalo Higuain pennellava in pieno recupero un assist geniale per il gol partita di Patrick Cutrone per il definitivo 2-1 per la squadra di Gattuso. In quel preciso istante nessuno poteva immaginare che, 365 giorni dopo, il Pipita sarebbe tornato a essere al centro dell'attacco della Juventus e avrebbe trovato sulla sua strada, ancora una volta, quel Napoli con cui nel 2015-16 (con Sarri in panchina) stabilì il record assoluto di 36 gol in un solo campionato di Serie A. Grazie agli incroci del destino e del calendario le strade di Higuain e del Napoli si sono incrociate già 7 volte dopo quella separazione traumatica di 3 anni fa: stasera allo Stadium per l'argentino sarà quindi l'ottava sfida contro la sua grande ex. Stavolta, però, è diversa. Higuain deve sfidare anche se stesso.

Da esubero a perno dell'attacco bianconero

Reduce da una stagione fallimentare spesa tra Milan e Chelsea, Gonzalo Higuain è tornato alla Continassa a fari spenti una volta terminata la sua avventura a Stamford Bridge. Dato un giorno sì e l'altro pure con le valigie in mano, il Pipita ha puntualmente rifiutato qualsiasi tipo di offerta e si è messo in testa un obiettivo che più chiaro non si può: restare alla Juventus e dimostrare di essere ancora uno dei migliori attaccanti della Serie A. Un'impresa che all'inizio della preparazione estiva sembrava ai limiti dell'impossibile. Invece, complici le buone prestazioni in amichevoli e un Dybala messo in vetrina dalla società, Higuain ce l'ha fatta: sabato scorso a Parma, nella prima sfida ufficiale dell'era Sarri, al centro dell'attacco c'era lui. Con risultati modesti, a dire il vero. Al Tardini il Pipita non ha certo incantato: non ha tirato mai in porta, ma ha lavorato per la squadra. E questo gli è valsa la riconferma per il big match contro il Napoli di Ancelotti.

Così Higuain da ex contro il Napoli

Competizione e data Partita Gol Serie A, 29 ottobre 2016 Juventus-Napoli 2-1 1 Coppa Italia, 28 febbraio 2017 Juventus-Napoli 3-1 1 Serie A, 2 aprile 2017 Napoli-Juventus 1-1 0 Coppa Italia, 5 aprile 2017 Napoli-Juventus 3-2 2 Serie A, 1 dicembre 2017 Napoli-Juventus 0-1 1 Serie A, 22 aprile 2018 Juventus-Napoli 0-1 0 Serie A, 25 agosto 2018 Napoli-Milan 3-2 0

Perché Higuain adesso è più utile di Dybala

Messe da parte le logiche di mercato, è evidente che l'utilizzo di Higuain al posto di Dybala in questo primissimo scorcio di stagione si spiega con un motivo puramente tattico: la necessità di dare alla squadra un punto di riferimento là davanti. Non a caso Higuain a Parma si è messo in luce più per le sponde ai suoi compagni di squadra che per la fame realizzativa in area di rigore. Il primo a beneficiare dei movimenti del Pipita è stato Cristiano Ronaldo, che a Parma non aveva segnato ma era stato il catalizzatore della stragrande maggioranza delle azioni offensive dei bianconeri. Al termine della partita vinta 1-0 grazie a una rete dello sfortunatissimo Chiellini, Martusciello si era affrettato a dire che in futuro il centravanti della Juventus, il falso 9, sarà Dybala. Ma la sensazione è che la Joya dovrà lottare - e non poco - per riprendersi il posto. Anche perché Higuain, a differenza sua, conosce alla perfezione gli schemi d'attacco e le esigenze di Sarri.