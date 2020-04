Lotito: "Campionato interrotto nel momento in cui la Lazio era in condizione. Si deve ripartire"

Il presidente della Lazio chiede a gran voce che si riparta, non solo per il bene della sua squadra, ma anche per il bene del calcio e per il Paese, visto che il calcio genera un indotto di 1 miliardo e 200 milioni all'erario.

Dopo qualche giorno di silenzio, è tornato a parlare Claudio Lotito. Il vulcanico presidente della Lazio non ha mandato, questa volta, Arturo Diaconale, ma ha spiegato per filo e per segno il perché si debba tornare in campo e concludere la stagione. Peccato, afferma inoltre, ci si è dovuti fermare proprio quando la Lazio viveva il suo miglior momento di forma...

La Lazio ha rispettato in modo pedissequo il ruolo del Governo. Purtroppo, nel momento in cui eravamo in una condizione particolare, fisica, mentale e di gruppo, il campionato è stato interrotto. [Claudio Lotito al TGR Lazio Rai]

Ciò ci ha portato a un decadimento di carattere fisico, atletico e anche di concentrazione. Mi auguro che i giocatori siano consapevoli di essere un grande gruppo e una grande squadra e che, se si dovesse ripartire e penso sia indispensabile farlo, ritrovino la stessa situazione di unione, determinazione e volontà per raggiungere determinati obiettivi

La classifica attuale del campionato

Squadra Punti Giornate disputate 1. JUVENTUS 63 punti 26 2. LAZIO 62 punti 26 3. INTER 54 punti 25*

*l'Inter deve recuperare la 25a giornata contro la Sampdoria

"Il calcio deve ripartire, perché il calcio in Italia è una grande industria che aiuta l'erario" aggiunge Lotito...

Il calcio, in Italia, è una grande industria, garantisce 1 miliardo e duecento milioni di gettito all'erario. E poi c'è la mutualità che il calcio riverbera anche negli altri sport. Il CONI ha 460 milioni di finanziamento e il calcio produce miliardi di ricavi

Bisogna ripartire, anche se non si sa quando

Non vorrei entrare su un argomento che in questo momento è in discussione a livello governativo e istituzionale-sportivo. Il calcio ha inoltre una grandissima valenza sociale e la nostra storia, la storia dei romani, è fatta di panem et circenses. Un altro motivo per riflettere sulle scelte da fare

