Lotito non molla: Lazio in campo lunedì anche se 19 club di Serie A sono per il no

In assenza di nuove disposizioni governative, la ripresa dell'attività calcistica dovrebbe avvenire il 4 aprile. Ma in un periodo di incertezze e continui cambi di programma, Lotito scalpita. Vuole riavviare l'attività sportiva già da lunedì 23 marzo. Il Presidente della Lazio avrebbe definito un piano di ripresa anticipata in quel di Formello, basato su allenamenti differenziati.

La precauzione è necessaria, soprattutto per evitare di compromettere la salute dei giocatori e un danno mediatico. Perciò la ripresa dell'attività sportiva, secondo i piani biancocelesti, dovrà essere graduale.

Giovedì 19 marzo Lotito ha incontrato gli altri membri della Lega, e sembra determinato nel portare avanti il progetto anche in solitaria. A rovinare i piani potrebbe essere un nuovo decreto architettato dal premier Conte, che posticiperebbe ulteriormente la data di ripresa degli allenamenti, obbligando Lotito ad ubbidire. Agnelli e Zhang concordano sulla necessità di allungare la pausa e i vertici della Lega danno loro ragione: sarebbero 19 i club ad opporsi alla proposta del Presidente laziale.

Claudio Lotito, Andrea Agnelli, Getty ImagesGetty Images

Termoscanner per giocatori e staff e mascherine per tutti

Fatto sta che la pianificazione laziale continua: non si vogliono perdere giorni preziosi, alla luce della favorevole condizione che la squadra ha dimostrato in campionato. Al ritorno a Formello sarebbero dunque previsti tamponi e misurazioni di febbre a cui sottoporre tutti i giocatori e lo staff. E poi mascherine, guanti di protezione e strumentazione ospedaliera. Lotito manda avanti questo progetto convinto delle ottime condizioni del centro sportivo, spazioso quanto basta per contenere le strutture di prevenzione necessarie e per mantenere le adeguate distanze tra un giocatore e l'altro. La preparazione durante il periodo di quarantena avverrebbe comunque in forma limitata e senza contatto diretto tra giocatori. Un'altra convinzione di Lotito è che il mondo dei calciatori professionisti sia fortemente controllato, e che il contagio possa essere scongiurato più facilmente.