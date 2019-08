Lozano: "Napoli la mia prima scelta, con la Juventus la madre di tutte le partite"

"Sono arrivato in questa grande squadra e sono molto contento di giocare con grandi giocatori e sono contentissimo di essere una prima scelta per il mister. Sono molto felice e sto lavorando duramente per essere al 100 per cento e iniziare questa esperienza". Sono le prime parole del neo attaccante del Napoli, Hirving Lozano, durante la conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno. Nella trattativa "sono successe tante cose, questo è vero. Il Napoli è stata la mia prima scelta. Fortunatamente l'affare si è fatto e sto lavorando per fare un buon campionato", aggiunge l'ex PSV.

" La Juventus so che è una grande squadra e l'obiettivo è quello di vincere. Ho visto tante partite, ho seguito la squadra da tempo. Sono qui per migliorarmi e per migliorare e spero si possano fare grandi cose insieme "

"I tifosi del Napoli sono fantastici"

" Ho visitato qualcosa, Napoli è una città molto bella. I tifosi sono fantastici. Sono diversi i motivi che mi hanno spinto a essere qui: la squadra, il mister, i campioni che giocano in questa squadra, i tifosi e la città. L'obiettivo lo costruiremo partita per partita: è di fare sempre bene, ce lo dobbiamo sudare, abbiamo grandi giocatori "

"Con la Juventus la madre di tutte le partite"

" Molti di quelli che fanno il mio lavoro vorrebbero giocare contro la Juventus perché è la madre di tutte le partite con una squadra che ha giocatori molto forti. Ovviamente, io ho detto che mi sento bene. Io darò sempre la mia disponibilità, la decisione spetta al mister "