Luca Gotti: "L'Udinese mi conferma? No, resto come vice"; Thiago Motta: "Penso già al Napoli"

L’esonero di Igor Tudor ha dato una scossa all’ambiente e l’Udinese si è rialzata con il successo sul campo del Genoa per 3-1. Non chiedete a Luca Gotti, però, di rimanere in carica come primo allenatore, lui resta a disposizione come secondo.

" Sappiamo che quello che è successo nelle ultime due gare non è normale. È una cosa che ha scosso i ragazzi, ma è estremamente piacevole vedere una reazione positiva comune. Credo che, se abbiamo meritato la vittoria, i presupposti li abbiamo creati nel primo tempo. Siamo andati sotto quasi subito, a Genova, poi abbiamo creato diverse occasioni. Aver ripreso il risultato facendolo insieme in maniera organizzata e giocando a calcio, ci ha consentito di avere delle sicurezze "

Verrà confermato?

" Non succederà. Ero il vice allenatore dell'Udinese, sono un collaboratore. Quando i nostri dirigenti avranno trovato la soluzione giusta, tornerò a fare quello che facevo "

Ovviamente non felice per il risultato Thiago Motta che si aspetta una reazione contro il Napoli.

" Per il risultato dobbiamo essere tristi, e lo siamo. Come ho detto il primo giorno, io chiedo ai ragazzi di dare tutto in campo e lo hanno fatto. Sono convinto che possiamo fare meglio di oggi e lo faremo. La tristezza per il risultato c'è, ma questa è la strada da percorrere e lo faremo. Non possiamo togliere meriti all'Udinese che ha fatto bene e sono stati bravi nelle ripartenze. Dobbiamo fare i compimenti ai bianconeri, ma pensare a noi stessi. Napoli sarà un'altra finale. I ragazzi devono essere convinti di quello che stiamo facendo perché è la strada giusta. La nostra situazione richiede di sfrontare ogni partita come una finale "

Preoccupato?

" Preoccupato per niente. Io farò il mio lavoro, cioè studiare quello che sarà migliore per la prossima partita. Pentito di alcune scelte? No. Non mi sentirete mai dire che mi sono pentito di una mossa. Il rischio è sempre misurato perché quando metto un giocatore in campo è perché abbiamo il controllo del gioco in mano. Dobbiamo essere tristi per il risultato perché nel calcio conta tanto ma, lo dico ancora una volta, chi ha giocato ha fatto il massimo "

Le quattro punte centrali era una sua richiesta?

" Pandev è diventato più un centrocampista, ma loro giocavano centrali per attaccare le fasce con i terzini. Cosa non va? Dopo una partita così non va tutto bene, ma non possiamo pensare che sia tutto da buttare. Continueremo a lavorare, oggi non è andata bene per il risultato. Abbiamo cercato di vincerla, ma l'abbiamo persa. Dopo possiamo discutere di tante cose, ma è la strada giusta. Così possiamo fare delle grandi partite "