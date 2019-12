Luis Alberto illumina una Lazio senza limiti: lo spagnolo è il re degli assist in Europa

" Io mi inserico, mi butto dentro e faccio il movimento. Poi se il pallone arriva bene, altrimenti non fa niente. Ma lui è capace di metterla dove vuole [Milinkovic-Savic] "

Le parole di Milinkovic-Savic, nel post partita di Lazio-Juventus 3-1, raccontano con parole semplici la prima fonte di successi in casa biancoceleste. Il riferimento è al compagno di squadra, Luis Alberto, un giocatore che sta facendo la differenza in Serie A e in Europa. Nessun'altra squadra può vantare in questo momento un elemento così determinante all'interno di un undici titolare: la manovra della Lazio passa dai piedi dello spagnolo che sfrutta il suo piede fatato per mandare in porta i compagni. E' già successo 11 volte in 15 giornate di campionato e da quando la Serie A conta venti squadre, nessun calciatore era mai riuscito ad andare in doppia cifra di assist prima della fine dell'anno solare. Luis Alberto ci è riuscito con due capolavori rimasti indigesti ai campioni d'Italia: il primo depositato sulla testa di Luiz Felipe, il secondo sul piede di Milinkovic-Savic per una rete con controllo e tiro da manuale.

Luis Alberto e Milinkovic-Savic protagonisti nella Lazio - Serie A 2019-2020Getty Images

Il re degli assist in Europa

Nei top 5 campionati europei, nessuno può reggere il confronto e a queste cifre vanno aggiunti due gol in Serie A e un altro assist in Europa League (contro il Rennes). Lo spagnolo è l'unico del nostro campionato presente in questa classifica, anche se Lorenzo Pellegrini (6 assist in 9 partite più altri 2 in Europa League) cerca di alimentare dalle retrovie un derby della capitale che ha fin qui un solo padrone. Milinkovic lo ha ringraziato strofinandogli la scarpetta come gli "shoe-shine" inglesi, un'esultanza cara a Moriero che lustrò la scarpa di Recoba nell'Inter di Ronaldo nella stagione 1997-98. Per il serbo, così come per gli altri ragazzi di Simone Inzaghi, diventa molto più facile trasformare in oro questi palloni telecomandati, in uno schema ormai fondamentale per il tecnico dei capitolini.

GIOCATORE ASSIST PRESENZE SQUADRA CAMPIONATO Luis Alberto 11 15 Lazio Serie A Thomas Müller 9 14 Bayern Monaco Bundesliga Kevin De Bruyne 9 15 Manchester City Premier League Islam Slimani 8 10 Monaco Ligue 1 Jadon Sancho 8 12 Borussia Dortmund Bundesliga Christopher Nkunku 8 13 Lipsia Bundesliga Heung-Min Son 8 14 Tottenham Premier League Rodrigo 8 14 Valencia Liga Yoann Court 7 12 Brest Ligue 1 Thorgan Hazard 7 13 Borussia Dortmund Bundesliga Christian Günter 7 14 Friburgo Bundesliga

Simone Inzaghi fa il pompiere

Anche la Lega, tramite Instagram, ha omaggiato il numero 10 della Lazio: "Semplicemente magico!". Luis Alberto ora insegue i suoi stessi record. Nella stagione super di due anni fa, siglò 13 assist in Serie A più 5 in Europa League: 18 totali a maggio, pochi se pensiamo che oggi (8 dicembre) siamo già a 12. Nel 2017-18 arrivarono, però, anche 12 gol ed è forse lì che si potrebbe ulteriormente alzare l'asticella. Simone Inzaghi lo coccola, non vuole sentir parlare di Scudetto e sa bene che nel calcio si vive di presente e di memorie da pesci rossi: "Quelli che oggi ci esaltano sono probabilmente gli stessi che un mese e mezzo fa ci criticavano". L'equilibrio deve regnare sovrano per non rischiare di farsi male quando si cade, ma la Lazio, formazione ormai rodata in quattro anni di lavoro, ha le sue certezze e tra queste un mago con il numero 10 sulle spalle.